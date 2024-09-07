https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:21
2024-09-07T18:21
2024-09-07T19:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."На Покровском направлении противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил он.По словам офицера, на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит "стачивание" личного состава и нет уверенности в том, что у ВСУ есть резервы для восполнения потерь."Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта", — предупредил он.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
россия
красноармейск
покровск
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днр, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, украина, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
Полковник СБУ: Россия достигла оперативного успеха в ДНР