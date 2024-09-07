https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html

"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР

"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024

"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР

Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:21

2024-09-07T18:21

2024-09-07T19:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

красноармейск

покровск

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."На Покровском направлении противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил он.По словам офицера, на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит "стачивание" личного состава и нет уверенности в том, что у ВСУ есть резервы для восполнения потерь."Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта", — предупредил он.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html

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