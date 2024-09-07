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"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 07.09.2024 (обновлено: 19:44 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:21
2024-09-07T19:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."На Покровском направлении противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил он.По словам офицера, на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит "стачивание" личного состава и нет уверенности в том, что у ВСУ есть резервы для восполнения потерь.&quot;Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, &lt;…&gt; произойдет прорыв фронта и обвал фронта&quot;, — предупредил он.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
россия
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР

Полковник СБУ: Россия достигла оперативного успеха в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинским военным приходится иметь дело с оперативным успехом российских бойцов в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"На Покровском направлении противник достиг оперативно-тактического успеха, потому что начиная с Авдеевки — это 40 километров, а прохождение 40-50 километров — это уже оперативное направление. Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука", — отметил он.
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По словам офицера, на данный момент в рядах украинской армии в районе Красноармейска происходит "стачивание" личного состава и нет уверенности в том, что у ВСУ есть резервы для восполнения потерь.
«

"Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта", — предупредил он.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРКрасноармейскПокровскВооруженные силы РФУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
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