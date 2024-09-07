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"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева
"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева - РИА Новости, 07.09.2024
"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева
Американские марионетки в Киеве очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:45
2024-09-07T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
остин
пентагон
россия
киев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские марионетки в Киеве очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.Накануне журналисты спросили Остина, почему США отказываются предоставлять Украине ракеты для ударов по России, несмотря на просьбы Киева. Глава Пентагона ответил, что предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте."Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)", — написал Боуз.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Остин, Пентагон, Россия, Киев, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева

Боуз: киевские власти очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американские марионетки в Киеве очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.
Накануне журналисты спросили Остина, почему США отказываются предоставлять Украине ракеты для ударов по России, несмотря на просьбы Киева. Глава Пентагона ответил, что предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте.
«
"Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)", — написал Боуз.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаОстинПентагонРоссияКиевЛлойд ОстинСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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