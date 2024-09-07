https://ria.ru/20240907/kiev-1971269203.html

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России - РИА Новости, 07.09.2024

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:16

2024-09-07T14:16

2024-09-07T14:16

в мире

россия

украина

италия

жозеп боррель

владимир зеленский

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934738445_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a52ab9bf1d4ca8b95c418fd055be9138.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории. Ранее газета Washington Post сообщила, что Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. Эта тема, как утверждает издание, в очередной раз обсуждалась на днях на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где Зеленский снова призвал страны Запада снять ограничения, но призыв Зеленского якобы не принес заметного прогресса. "Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - задался вопросом Боррель на форуме в Италии, посвященном вопросам коллективной обороны ЕС. В качестве примера для сравнения с ситуацией на Украине глава евродипломатии неудачно привел сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом общеизвестно, что ни ЕС, ни другие страны Запада не поставляют палестинцам оружие "для самообороны", а напротив, постоянно оправдывают удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону". Ранее Боррель неоднократно заявлял, что ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить Евросоюз в двойных стандартах, что неминуемо скажется на авторитете блока. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявлял, что политика двойных стандартов со стороны ЕС в ближневосточном конфликте приведет к потере влияния в регионе. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, заявил ранее РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/smi-1970854421.html

https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948680989.html

https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, италия, жозеп боррель, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато, евросовет