https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 07.09.2024

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Нападение на Курскую область превратилось в стратегическую катастрофу для Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:37

2024-09-07T06:37

2024-09-07T06:44

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

скотт риттер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Нападение на Курскую область превратилось в стратегическую катастрофу для Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев", — сказал экс-разведчик.Как отметил аналитик, провокация на курском направлении привела к тому, что ВСУ были вынуждены снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. Это значительно ослабило позиции Киева в зоне специальной операции, резюмировал Риттер.Украинские подразделения шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html

https://ria.ru/20240907/ssha-1971210885.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, украина, вооруженные силы украины, скотт риттер, в мире