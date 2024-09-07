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"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 07.09.2024
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Нападение на Курскую область превратилось в стратегическую катастрофу для Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:37
2024-09-07T06:37
2024-09-07T06:44
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Нападение на Курскую область превратилось в стратегическую катастрофу для Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев", — сказал экс-разведчик.Как отметил аналитик, провокация на курском направлении привела к тому, что ВСУ были вынуждены снять войска с ключевых участков фронта в Донбассе. Это значительно ослабило позиции Киева в зоне специальной операции, резюмировал Риттер.Украинские подразделения шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область, украина, вооруженные силы украины, скотт риттер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, В мире
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Риттер: атака на Курскую область стала стратегическим провалом Киева