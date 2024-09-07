https://ria.ru/20240907/kiev-1971208683.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Две серии взрывов прозвучали в Киеве в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:21

2024-09-07T03:21

2024-09-07T03:34

специальная военная операция на украине

киев

в мире

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Две серии взрывов прозвучали в Киеве в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram в 3.10 по московскому времени.Позже телеканал уточнил, что в украинской столице прогремели повторные взрывы.Воздушная тревога в городе была объявлена в 3.03 по московскому времени.Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, украина, вооруженные силы рф