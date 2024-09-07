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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Две серии взрывов прозвучали в Киеве в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:21
2024-09-07T03:21
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Две серии взрывов прозвучали в Киеве в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram в 3.10 по московскому времени.Позже телеканал уточнил, что в украинской столице прогремели повторные взрывы.Воздушная тревога в городе была объявлена в 3.03 по московскому времени.Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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киев, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели две серии взрывов, объявлена тревога
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Две серии взрывов прозвучали в Киеве в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное
".
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram в 3.10 по московскому времени.
Позже телеканал уточнил, что в украинской столице прогремели повторные взрывы.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 3.03 по московскому времени.
Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.