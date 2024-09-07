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Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии - РИА Новости, 07.09.2024
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Религия
 
05:51 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/khram-1971213214.html
Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии
Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии - РИА Новости, 07.09.2024
Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвященных 260-летию установления института главы буддистов России Пандито... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:51
2024-09-07T05:51
религия
россия
владимир путин
дамба аюшеев
религия
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ИВОЛГИНСК, 7 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвященных 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии - Цогчен дугана, отметив, что они станут подлинным украшением республики. "Приветствую вас и всех участников праздничных мероприятий, посвященных сразу трем знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма - 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии - Цогчен дугана… Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении, которое было зачитано на открытии статуи Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева. В своем приветствии Путин также отметил учреждение поста главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, которое, по его словам, во многом определило становление и развитие буддизма как одной из традиционных религий России. "В разные годы этот высокий пост занимали самые достойные, авторитетные и мудрые лидеры буддийской общины, которых объединяло искреннее стремление служить людям, патриотизм, забота о сохранении богатейшего исторического, культурного наследия предков, их самобытных устоев и обычаев", - подчеркнул он. В Иволгинском дацане в Бурятии 6 и 7 сентября проходят праздничные мероприятия, посвященные 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы. Указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито хамбо лам, был издан в 1764 году. Накануне Ширэтээ ламы Буддийской традиционной сангхи России во главе с XXIV Пандито хамбо ламой Дамбой Аюшеевым провели рабнай (освящение) нового Цогчен дугана Иволгинского дацана. В субботу состоялся торжественный молебен и подношение мандалы нетленному телу Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, затем - торжественное открытие статуи Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева. Позднее в этот день состоятся парад и построение представителей всех дацанов БТСР и концерт мастеров искусств. В ходе празднований пройдут Этигэловские игры: соревнования по традиционным бурятским играм и видам спорта, названным в честь нетленного Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова. Гиды, аккредитованные при Иволгинском дацане, проведут бесплатные экскурсии для всех желающих в дни празднования.
https://ria.ru/20240814/buddisty-1966071123.html
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россия, владимир путин, дамба аюшеев, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Дамба Аюшеев, Религия
Путин поприветствовал участников мероприятий буддистов в Бурятии

Путин: открытые в Бурятии буддийский храм и памятник станут украшением региона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ИВОЛГИНСК, 7 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвященных 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии - Цогчен дугана, отметив, что они станут подлинным украшением республики.
"Приветствую вас и всех участников праздничных мероприятий, посвященных сразу трем знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма - 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии - Цогчен дугана… Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении, которое было зачитано на открытии статуи Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева.
Участники Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Участники буддийского форума поклонились нетленному ламе Этигэлову
14 августа, 06:23
В своем приветствии Путин также отметил учреждение поста главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, которое, по его словам, во многом определило становление и развитие буддизма как одной из традиционных религий России.
"В разные годы этот высокий пост занимали самые достойные, авторитетные и мудрые лидеры буддийской общины, которых объединяло искреннее стремление служить людям, патриотизм, забота о сохранении богатейшего исторического, культурного наследия предков, их самобытных устоев и обычаев", - подчеркнул он.
В Иволгинском дацане в Бурятии 6 и 7 сентября проходят праздничные мероприятия, посвященные 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы. Указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито хамбо лам, был издан в 1764 году.
Накануне Ширэтээ ламы Буддийской традиционной сангхи России во главе с XXIV Пандито хамбо ламой Дамбой Аюшеевым провели рабнай (освящение) нового Цогчен дугана Иволгинского дацана. В субботу состоялся торжественный молебен и подношение мандалы нетленному телу Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, затем - торжественное открытие статуи Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева.
Позднее в этот день состоятся парад и построение представителей всех дацанов БТСР и концерт мастеров искусств. В ходе празднований пройдут Этигэловские игры: соревнования по традиционным бурятским играм и видам спорта, названным в честь нетленного Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова. Гиды, аккредитованные при Иволгинском дацане, проведут бесплатные экскурсии для всех желающих в дни празднования.
Пленарное заседание в рамках II Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма
14 августа, 15:11
 
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