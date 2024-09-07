https://ria.ru/20240907/kherson-1971213956.html

Херсон становится пустынным городом, заявил Сальдо

Херсон становится пустынным городом, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.09.2024

Херсон становится пустынным городом, заявил Сальдо

Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:06

2024-09-07T06:06

2024-09-07T15:11

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен. Там очень много военных ВСУ, также там есть центры обучения, есть иностранные наемники", — сказал Сальдо. При этом, по его словам, положение гражданского населения сложное, так как простые люди лишены возможности получить элементарные бытовые услуги: не во всех районах есть электроэнергия и регулярно подается вода. "Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации", — подчеркнул Сальдо. По его словам, киевскому режиму наплевать на жителей Херсона. "В Херсоне все больше остается людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить", — подчеркнул Сальдо. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240906/shaffer-1971190085.html

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херсонская область

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херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, происшествия