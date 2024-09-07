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В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек - РИА Новости, 07.09.2024
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22:16 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/jugra-1971332765.html
В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек
В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек - РИА Новости, 07.09.2024
В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями на загородной трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:16
2024-09-07T22:16
происшествия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
сургут
bmw ag
bmw 1
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями на загородной трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, авария случилась вечером в субботу на 24-м километре автодороги Сургут – Лянтор. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer, после чего врезался в Кia и микроавтобус Ivecо. "В результате ДТП водитель BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
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сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, сургут, bmw ag, bmw 1, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, BMW AG, BMW 1, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек

МВД: в ХМАО в ДТП с 2 автобусами и 2 легковушками погиб человек, 5 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями на загородной трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, авария случилась вечером в субботу на 24-м километре автодороги СургутЛянтор. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer, после чего врезался в Кia и микроавтобус Ivecо.
"В результате ДТП водитель BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
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