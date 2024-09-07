https://ria.ru/20240907/jugra-1971332765.html

В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек

В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек - РИА Новости, 07.09.2024

В ХМАО при столкновении автобусов и легковушек погиб человек

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями на загородной трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:16

2024-09-07T22:16

2024-09-07T22:16

происшествия

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

сургут

bmw ag

bmw 1

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя автомобилями на загородной трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, авария случилась вечером в субботу на 24-м километре автодороги Сургут – Лянтор. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer, после чего врезался в Кia и микроавтобус Ivecо. "В результате ДТП водитель BMW скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240408/dtp-1938532399.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, сургут, bmw ag, bmw 1, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом