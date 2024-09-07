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Явка на выборах губернатора Петербурга за два дня превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Петербурга за два дня превысила 27 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Петербурга за два дня превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 20.00 второго дня голосования составила 27,04%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:21
2024-09-07T21:21
2024-09-07T21:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 20.00 второго дня голосования составила 27,04%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Уже более миллиона петербуржцев приняло участие в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 7 сентября на 20.00 составила 27,04%", - написал он в своем Telegram-канале. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Петербурга за два дня превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Петербурга за два дня составила 27,04%