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СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии - РИА Новости, 07.09.2024
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19:17 07.09.2024
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СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии
Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы, три самолета... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:17
2024-09-07T19:17
россия
германия
литва
олаф шольц
ингрида шимоните
нато
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы, три самолета отработали там несколько заходов на взлет и посадку, сообщило издание Bild. "Несколько заходов на посадку на короткой дистанции приземлений отработали со среды на проселочной дороге возле Хосио... После дозаправки они снова взлетели и вернулись на базу ВВС Рованиеми (Финляндии - ред.)", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя немецких ВВС. Уточняется, что в общей сложности в хода маневра были переброшены 30 солдат бундесвера, а также пять самолетов. Помимо трех истребителей Eurofighter, в маневрах приняли участие два военно-транспортных самолета А-400М. Как отмечает издание со ссылкой на ВВС ФРГ, целью учений было быстро подготовиться к боевому применению при наименьшем использовании наземных сил. Таким развертыванием войск у границы РФ Германия реагирует на якобы возросшую опасность со стороны России, подчеркивается в материале. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html
https://ria.ru/20240902/finljandija-1970009232.html
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россия, германия, литва, олаф шольц, ингрида шимоните, нато, eurofighter typhoon, в мире
Россия, Германия, Литва, Олаф Шольц, Ингрида Шимоните, НАТО, Eurofighter Typhoon, В мире
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии

Bild: истребители ФРГ Eurofighter выполнили маневры у границы с РФ в Финляндии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы, три самолета отработали там несколько заходов на взлет и посадку, сообщило издание Bild.
"Несколько заходов на посадку на короткой дистанции приземлений отработали со среды на проселочной дороге возле Хосио... После дозаправки они снова взлетели и вернулись на базу ВВС Рованиеми (Финляндии - ред.)", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя немецких ВВС.
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Уточняется, что в общей сложности в хода маневра были переброшены 30 солдат бундесвера, а также пять самолетов. Помимо трех истребителей Eurofighter, в маневрах приняли участие два военно-транспортных самолета А-400М.
Как отмечает издание со ссылкой на ВВС ФРГ, целью учений было быстро подготовиться к боевому применению при наименьшем использовании наземных сил.
Таким развертыванием войск у границы РФ Германия реагирует на якобы возросшую опасность со стороны России, подчеркивается в материале.
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В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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