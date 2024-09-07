https://ria.ru/20240907/iran-1971210725.html

Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России

Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России - РИА Новости, 07.09.2024

Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России

Миссия Ирана в ООН опровергла данные западных СМИ о якобы передаче баллистических ракет России, сообщила, что позиция Тегерана в отношении конфликта на Украине... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:40

2024-09-07T04:40

2024-09-07T04:40

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Миссия Ирана в ООН опровергла данные западных СМИ о якобы передаче баллистических ракет России, сообщила, что позиция Тегерана в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. "Позиция Ирана в отношении конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает негуманным оказание военной помощи вовлеченным в конфликт сторонам, что приводит к увеличению числа человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня. Таким образом, Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт", – сказали журналистам в иранском постпредстве, комментируя публикации. Как заявил ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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