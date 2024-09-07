https://ria.ru/20240907/investory-1971200869.html

Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику

Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику - РИА Новости, 07.09.2024

Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику

Западные санкции могут стать сдерживающим фактором для индийских инвестиций в российские проекты в Арктике, их нивелирование потребует выдачу государственных... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:43

2024-09-07T00:43

2024-09-07T00:44

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные санкции могут стать сдерживающим фактором для индийских инвестиций в российские проекты в Арктике, их нивелирование потребует выдачу государственных гарантий, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах. "Очевидно, что это будет сдерживающим фактором. Я лично разговаривал с некоторыми сотрудниками индийских нефтяных компаний, и они сказали, что если не будет государственных гарантий, прямые и косвенные санкции будут, разумеется, затруднять работу", - заявил эксперт. Бисен отметил, что когда крупные западные нефтяные компании ушли из России в 2022 году, он назвал это огромным шансом для индийских компаний, поскольку крупнейшие индийские инвестиции в нефтяную отрасль за пределами Индии приходятся на Россию, составляя около 15 миллиардов долларов. И индийские компании обсуждали возможность инвестиций в "Арктик СПГ-2". Но после того, как он попал под санкции, из него вышли даже китайские инвесторы. С другой стороны, Индия по-прежнему закупает российскую нефть, заявляя, что это в ее интересах. В июле Индия опередила Китай по закупкам нефти из России, а по итогам прошлого года 40% нефти в Индии было из России. "Мы не нарушаем международное право. Индия как страна не верит в односторонние санкции, мы верим только в санкционный режим ООН. Поэтому Индия в целом не придерживается американских санкций. Но и не может повлиять на решения частных и не частных компаний. А для них это сдерживающий фактор", - подчеркнул эксперт. Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении двух индийских компаний, которые обвиняются в связи с проектом "Арктик СПГ-2". Согласно перечню, под рестрикции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Санкции американского минфина также затронули два принадлежащих им судна - Mulan и NewEnergy. При этом две недели назад под американские санкции попала еще одна индийская компания Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited и три ее СПГ-танкера Asya Energy, Everest Energy и Pioneer. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/indiya-1971200444.html

https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html

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россия, индия, москва, владимир путин, оон, министерство финансов сша, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)