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Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику - РИА Новости, 07.09.2024
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00:43 07.09.2024 (обновлено: 00:44 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/investory-1971200869.html
Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику
Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику - РИА Новости, 07.09.2024
Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику
Западные санкции могут стать сдерживающим фактором для индийских инвестиций в российские проекты в Арктике, их нивелирование потребует выдачу государственных... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:43
2024-09-07T00:44
россия
индия
москва
владимир путин
оон
министерство финансов сша
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные санкции могут стать сдерживающим фактором для индийских инвестиций в российские проекты в Арктике, их нивелирование потребует выдачу государственных гарантий, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен. "Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах. "Очевидно, что это будет сдерживающим фактором. Я лично разговаривал с некоторыми сотрудниками индийских нефтяных компаний, и они сказали, что если не будет государственных гарантий, прямые и косвенные санкции будут, разумеется, затруднять работу", - заявил эксперт. Бисен отметил, что когда крупные западные нефтяные компании ушли из России в 2022 году, он назвал это огромным шансом для индийских компаний, поскольку крупнейшие индийские инвестиции в нефтяную отрасль за пределами Индии приходятся на Россию, составляя около 15 миллиардов долларов. И индийские компании обсуждали возможность инвестиций в "Арктик СПГ-2". Но после того, как он попал под санкции, из него вышли даже китайские инвесторы. С другой стороны, Индия по-прежнему закупает российскую нефть, заявляя, что это в ее интересах. В июле Индия опередила Китай по закупкам нефти из России, а по итогам прошлого года 40% нефти в Индии было из России. "Мы не нарушаем международное право. Индия как страна не верит в односторонние санкции, мы верим только в санкционный режим ООН. Поэтому Индия в целом не придерживается американских санкций. Но и не может повлиять на решения частных и не частных компаний. А для них это сдерживающий фактор", - подчеркнул эксперт. Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении двух индийских компаний, которые обвиняются в связи с проектом "Арктик СПГ-2". Согласно перечню, под рестрикции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Санкции американского минфина также затронули два принадлежащих им судна - Mulan и NewEnergy. При этом две недели назад под американские санкции попала еще одна индийская компания Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited и три ее СПГ-танкера Asya Energy, Everest Energy и Pioneer. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240907/indiya-1971200444.html
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россия, индия, москва, владимир путин, оон, министерство финансов сша, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, ООН, Министерство финансов США, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Индийский эксперт оценил влияние санкций на инвестиции в Арктику

Бисен: Для инвестиций в российскую Арктику инвесторам из Индии нужны госгарантии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024
Бизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бизнес-диалог Россия - Индия на ВЭФ-2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Западные санкции могут стать сдерживающим фактором для индийских инвестиций в российские проекты в Арктике, их нивелирование потребует выдачу государственных гарантий, заявил РИА Новости на полях ВЭФ старший научный сотрудник индийского "Международного фонда Вивекананды" Анураг Бисен.
"Международный фонд Вивекананды" – аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Индия может помочь России с трудовыми ресурсами для Арктики, заявил эксперт
00:36
"Очевидно, что это будет сдерживающим фактором. Я лично разговаривал с некоторыми сотрудниками индийских нефтяных компаний, и они сказали, что если не будет государственных гарантий, прямые и косвенные санкции будут, разумеется, затруднять работу", - заявил эксперт.
Бисен отметил, что когда крупные западные нефтяные компании ушли из России в 2022 году, он назвал это огромным шансом для индийских компаний, поскольку крупнейшие индийские инвестиции в нефтяную отрасль за пределами Индии приходятся на Россию, составляя около 15 миллиардов долларов. И индийские компании обсуждали возможность инвестиций в "Арктик СПГ-2". Но после того, как он попал под санкции, из него вышли даже китайские инвесторы.
С другой стороны, Индия по-прежнему закупает российскую нефть, заявляя, что это в ее интересах. В июле Индия опередила Китай по закупкам нефти из России, а по итогам прошлого года 40% нефти в Индии было из России.
"Мы не нарушаем международное право. Индия как страна не верит в односторонние санкции, мы верим только в санкционный режим ООН. Поэтому Индия в целом не придерживается американских санкций. Но и не может повлиять на решения частных и не частных компаний. А для них это сдерживающий фактор", - подчеркнул эксперт.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа Северный полюс - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Северный полюс" может стать площадкой для сотрудничества, заявил эксперт
29 июля, 03:32
Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении двух индийских компаний, которые обвиняются в связи с проектом "Арктик СПГ-2". Согласно перечню, под рестрикции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Санкции американского минфина также затронули два принадлежащих им судна - Mulan и NewEnergy. При этом две недели назад под американские санкции попала еще одна индийская компания Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited и три ее СПГ-танкера Asya Energy, Everest Energy и Pioneer.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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