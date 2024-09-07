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Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
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19:27 07.09.2024 (обновлено: 19:35 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971317230.html
Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ
Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ
Около 722 тысяч избирателей проголосовали через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) на данный... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:27
2024-09-07T19:35
политика
россия
абакан
анадырь
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около 722 тысяч избирателей проголосовали через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) на данный момент, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Ну и, конечно, активно идет дистанционно электронное голосование… Прежде всего хотел бы отдельно подчеркнуть, что у нас 722 тысячи человек - это федеральная система ДЭГ, но ещё есть московская система ДЭГ… Проголосовало онлайн 2 миллиона и 200 тысяч человек, огромное, на мой взгляд, количество… Более двух миллионов проголосовало электронно, дистанционно, онлайн", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ. Он добавил, что порядка 180 тысяч человек проголосовали с помощью терминала электронного голосования на участках. По его словам, бумажными бюллетенями воспользовались около 80 тысяч избирателей. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходят выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240907/ataki-1971296472.html
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политика, россия, абакан, анадырь, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Госдума РФ, Единый день голосования в России
Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ

Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ в РФ

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около 722 тысяч избирателей проголосовали через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) на данный момент, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Ну и, конечно, активно идет дистанционно электронное голосование… Прежде всего хотел бы отдельно подчеркнуть, что у нас 722 тысячи человек - это федеральная система ДЭГ, но ещё есть московская система ДЭГ… Проголосовало онлайн 2 миллиона и 200 тысяч человек, огромное, на мой взгляд, количество… Более двух миллионов проголосовало электронно, дистанционно, онлайн", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.
Он добавил, что порядка 180 тысяч человек проголосовали с помощью терминала электронного голосования на участках. По его словам, бумажными бюллетенями воспользовались около 80 тысяч избирателей.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходят выборы в заксобрания.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Госдума РФЕдиный день голосования в России
 
 
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