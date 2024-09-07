https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971317230.html

Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ

Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2024

Около 722 тысяч человек проголосовали через федеральную систему ДЭГ

Около 722 тысяч избирателей проголосовали через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) на данный... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:27

2024-09-07T19:27

2024-09-07T19:35

политика

россия

абакан

анадырь

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

госдума рф

единый день голосования в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_47ab445bdb6234013d62ee542fb3efb6.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около 722 тысяч избирателей проголосовали через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) на данный момент, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Ну и, конечно, активно идет дистанционно электронное голосование… Прежде всего хотел бы отдельно подчеркнуть, что у нас 722 тысячи человек - это федеральная система ДЭГ, но ещё есть московская система ДЭГ… Проголосовало онлайн 2 миллиона и 200 тысяч человек, огромное, на мой взгляд, количество… Более двух миллионов проголосовало электронно, дистанционно, онлайн", - сказал Григорьев на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ. Он добавил, что порядка 180 тысяч человек проголосовали с помощью терминала электронного голосования на участках. По его словам, бумажными бюллетенями воспользовались около 80 тысяч избирателей. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходят выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240907/ataki-1971296472.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, абакан, анадырь, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, единый день голосования в россии