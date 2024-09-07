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Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 20,68 процента
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 20,68 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 20,68 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 7 сентября составила 20,68%, сообщила пресс-служба облизбиркома. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:28
2024-09-07T17:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 7 сентября составила 20,68%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "По состоянию на 18.00 (16.00 мск) явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области составила 20,68%", - говорится в сообщении. Как сообщалось, на 15.00 (13.00 мск) в регионе проголосовало 365411 избирателей, это 15,18%. По состоянию на 12.00 (10.00 мск) явка составила 7,27%, на 10.00 (08.00 мск) явка составляла 2,3%. В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
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Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 20,68 процента
Явка на выборах главы Челябинской области на 18.00 второго дня составила 20,68%