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Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 35 процентам - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах губернатора Самарской области во второй день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 34,44%, сообщил областной избирком в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:14
2024-09-07T15:14
2024-09-07T15:14
политика
самарская область
россия
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
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САМАРА, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области во второй день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 34,44%, сообщил областной избирком в своем Telegram-канале. "В Самарской области на 15.00 явка составила 34,44 %. Свой выбор уже сделали 821 187 жителей", - говорится в сообщении ведомства. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
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Политика, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Самарской области приблизилась к 35 процентам
Явка на выборах губернатора Самарской области на 15.00 составила 34,44%