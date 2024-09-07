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Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах - РИА Новости, 07.09.2024
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
Директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в совместной статье для издания Financial Times заявили о... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:35
2024-09-07T13:35
2024-09-07T13:35
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в совместной статье для издания Financial Times заявили о "беспрецедентных" угрозах, с которыми сталкиваются США и Великобритания, в частности, якобы со стороны России и Китая. "Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз", - говорится в публикации глав разведок. Бернс и Мур подчеркнули, что их службы "вместе противостоят России", пытаются предотвратить деятельность, которую, по их мнению, якобы осуществляют российские спецслужбы в Европе, и направляют на это "значительные" средства. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В числе предполагаемых угроз главы разведок США и Британии также упомянули Китай, подъем которого, по их словам, является главным геополитическим вызовом XXI века. С учетом этого приоритета их ведомства были вынуждены реорганизовать свою работу. Китай не раз призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". Кроме того, в публикации Бернс и Мур отметили, что важным аспектом их партнерства остается борьба с терроризмом. "Мы тесно сотрудничаем..., чтобы защитить наши родные земли и помешать возрождающейся угрозе ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация)", - говорится в статье.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html
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в мире, россия, китай, сша, ричард мур, нато, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, Россия, Китай, США, Ричард Мур, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
Главы ЦРУ и МИ-6 Бернс и Мур обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в совместной статье для издания Financial Times заявили о "беспрецедентных" угрозах, с которыми сталкиваются США и Великобритания, в частности, якобы со стороны России и Китая.
"Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз", - говорится в публикации глав разведок.
Бернс и Мур подчеркнули, что их службы "вместе противостоят России", пытаются предотвратить деятельность, которую, по их мнению, якобы осуществляют российские спецслужбы в Европе, и направляют на это "значительные" средства.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В числе предполагаемых угроз главы разведок США и Британии также упомянули Китай, подъем которого, по их словам, является главным геополитическим вызовом XXI века. С учетом этого приоритета их ведомства были вынуждены реорганизовать свою работу.
Китай не раз призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу".
Кроме того, в публикации Бернс и Мур отметили, что важным аспектом их партнерства остается борьба с терроризмом. "Мы тесно сотрудничаем..., чтобы защитить наши родные земли и помешать возрождающейся угрозе ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация)", - говорится в статье.
* Запрещенная в России террористическая организация