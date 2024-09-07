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СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
Самолет, не смог взлететь с аэродрома в немецком городе Арнштадт, так как на взлетную полосу проник еж, пишет Bild. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:54
2024-09-07T16:54
2024-09-07T17:00
bild
германия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Самолет, не смог взлететь с аэродрома в немецком городе Арнштадт, так как на взлетную полосу проник еж, пишет Bild."Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета", — рассказал 75-летний пилот Эккехард Дирбах.Отмечается, что лишь через полчаса животное покинуло взлетно-посадочную полосу.Он уходил медленно и очень неохотно, заключил пилот.
https://ria.ru/20240821/yaponiya-1967499475.html
германия
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bild, германия
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
Bild: упрямый ёж заблокировал работу аэродрома Арнштадт в Германии