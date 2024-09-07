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В Германии задали неудобный вопрос властям из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 07.09.2024
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16:52 07.09.2024 (обновлено: 16:55 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/germaniya-1971300708.html
В Германии задали неудобный вопрос властям из-за "Северных потоков"
В Германии задали неудобный вопрос властям из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 07.09.2024
В Германии задали неудобный вопрос властям из-за "Северных потоков"
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти задала вопрос федеральному правительству о том, знали ли власти о намерении Украины... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:52
2024-09-07T16:55
в мире
германия
украина
польша
сара вагенкнехт
валерий залужный
владимир зеленский
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти задала вопрос федеральному правительству о том, знали ли власти о намерении Украины подорвать трубопроводы "Северные потоки"."Правда ли, что Федеральное правительство или немецкие власти были поставлены в известность о планах подрыва трубопроводов "Северный поток" украинскими водолазами, имеющими связи с занимавшим на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, который, в свою очередь, как утверждается, сообщил об этом (на тот момент. — Прим. Ред.) президенту Украины Владимиру Зеленскому?" — сообщается в запросе.Татти также поинтересовалась, как сложится судьба дальнейшей военной поддержки Украины Германией в том случае, если окажется, что немецкие власти знали об этом.Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн ответила, что расследование теракта находится в ведении генерального прокурора и федеральное правительство не комментирует текущие процедуры.В августе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Варшаве ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240821/chekhiya-1967598529.html
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в мире, германия, украина, польша, сара вагенкнехт, валерий залужный, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Украина, Польша, Сара Вагенкнехт, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии задали неудобный вопрос властям из-за "Северных потоков"

В бундестаге спросили, знали ли власти о планах подорвать "Северные потоки"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти задала вопрос федеральному правительству о том, знали ли власти о намерении Украины подорвать трубопроводы "Северные потоки".
"Правда ли, что Федеральное правительство или немецкие власти были поставлены в известность о планах подрыва трубопроводов "Северный поток" украинскими водолазами, имеющими связи с занимавшим на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, который, в свою очередь, как утверждается, сообщил об этом (на тот момент. — Прим. Ред.) президенту Украины Владимиру Зеленскому?" — сообщается в запросе.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Татти также поинтересовалась, как сложится судьба дальнейшей военной поддержки Украины Германией в том случае, если окажется, что немецкие власти знали об этом.
Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн ответила, что расследование теракта находится в ведении генерального прокурора и федеральное правительство не комментирует текущие процедуры.
В августе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Варшаве ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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В миреГерманияУкраинаПольшаСара ВагенкнехтВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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