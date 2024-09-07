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"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу - РИА Новости, 07.09.2024
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08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:04 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/germaniya-1971089957.html
"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу
"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу - РИА Новости, 07.09.2024
"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу
Несмотря на успех в Тюрингии и Саксонии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) не может сформировать там правительство, так как другие партии отказываются от... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:00
2024-09-07T08:04
в мире
германия
тюрингия
киев
сара вагенкнехт
олаф шольц
хдс/хсс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на успех в Тюрингии и Саксонии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) не может сформировать там правительство, так как другие партии отказываются от сотрудничества. В Берлине не скрывают радости, однако время работает на правых. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.Две главные проблемыОлаф Шольц, разочарованный результатами выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии, порадовался тому, что в коалицию с АдГ никто не идет — ни "Христианско-демократический союз" (ХДС), ни Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ни "Союз Сары Вагенкнехт". Какую роль АдГ и их взгляды сыграют в перспективе? — задался вопросом канцлер. И ответил: "Это нам навредит".Наблюдатели объясняют успех АдГ повышенной тревожностью населения из-за миграционного кризиса и российско-украинского конфликта: люди боятся, что Германию в него вовлекут. Шольц обещает решить проблему с приезжими и вести "разумную политику" в отношении Киева. Немецкие СМИ расценивают такие высказывания как уступку электорату АдГ, особенно многочисленному на востоке страны.Согласно отчету по безопасности, подготовленному институтом изучения общественного мнения Allensbach, 76% населения бывшей ГДР опасается, что Германию втянут в войну. На западе таких лишь 44%. А вот данные Deutschlandtrend: по мнению 36% немцев (и 50 — на востоке), поставки оружия Украине зашли "слишком далеко".Эксперты указывают на ностальгию по социалистическим временам. "Советский Союз был одной из двух мировых держав, и благоговение перед ним перенеслось на сегодняшнюю Россию для некоторых на востоке, но не для многих на западе", — пишет политический аналитик Кати Хойер.Решающее меньшинствоПредставители АдГ в Тюрингии направили в ХДС и "Союз Сары Вагенкнехт" предложение о формировании коалиционного правительства. Отклонили. Однако у правых все равно "блокирующее меньшинство". То есть без них ничего серьезного ландтаг не сделает. Напомним: в этой федеральной земле АдГ набрали 32,8%, христианские демократы — 24, "Союз" — 15,8.Но и ХДС рассчитывать не на что. Еще перед выборами Вагенкнехт, ранее называвшая себя коммунисткой и открыто выступающая против поддержки режима Зеленского, подчеркивала, что ее партия не станет сотрудничать с теми, кто не солидарен с ней по украинскому вопросу. "Мы примем участие только в том земельном правительстве, которое и на общегерманском уровне займет четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне", — говорила она. А ХДС регулярно критикует Шольца за излишнюю осторожность в накачивании оружием Киева.Возможно, правительство Тюрингии сформирует "Союз". Правда, для этого нужно заручиться поддержкой СДПГ (6,1%) и "Левой" (13). И тут от Вагенкхнет потребуются серьезные компромиссы. К тому же, если гипотетическая коалиция СДПГ, ХДС и "Союза" получит в общей сложности 46% голосов в парламенте, объединение всех левых сил — лишь 35.Тем не менее нельзя не признать, что "Союз", созданный в сентябре прошлого года, громко заявил о себе. Вагенкнехт выступает за увеличение налогов с "хорошо зарабатывающих и богатых", ограничение права домовладельцев на повышение квартплаты, призывает к национализации концернов и к рыночной экономике относится негативно.Эхо прошлогоПримечательно, что АдГ и Вагенкнехт часто обвиняют в связях с Россией, а то и вовсе в шпионаже в пользу Москвы. Однако респектабельные партии все-таки готовы на коалицию с "Союзом". Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин связывает это с историей Германии. Так, у старшего поколения АдГ ассоциируется с Третьим рейхом, в то время как левые — с ГДР."Впрочем, в рядах АдГ довольно много молодежи, особенно из Восточной Германии. Эти люди недовольны своим социально-экономическим положением и в меньшей степени отягощены историческим грузом. Левые, наоборот, ориентируются на более возрастной электорат, успевший пожить при ГДР. Самой Вагенкнехт было 20, когда рухнула Берлинская стена", — отмечает эксперт.Правые и левые опираются на избирателей, у которых не осталось надежд, однако первые на подъеме, а вторые делят между собой сокращающийся электорат, продолжает он. В свою очередь, ХДС, понимая, что АдГ набирает силу, перешел на более консервативные позиции по сравнению с периодом правления Ангелы Меркель. Она распахнула двери для мигрантов, а сегодня ее партия критикует такую политику.Пока в Германии никто не готов к коалиционному правительству с АдГ, но со временем это может измениться. Впрочем, как и вся электоральная карта ФРГ.
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в мире, германия, тюрингия, киев, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, вооруженные силы украины, социал-демократическая партия германии, алексей макаркин
В мире, Германия, Тюрингия, Киев, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины, Социал-демократическая партия Германии, Алексей Макаркин
"Надежд не осталось". Украина подтолкнула Германию к отчаянному шагу

В Тюрингии может появиться левое правительство

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на успех в Тюрингии и Саксонии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) не может сформировать там правительство, так как другие партии отказываются от сотрудничества. В Берлине не скрывают радости, однако время работает на правых. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.

Две главные проблемы

Олаф Шольц, разочарованный результатами выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии, порадовался тому, что в коалицию с АдГ никто не идет — ни "Христианско-демократический союз" (ХДС), ни Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ни "Союз Сары Вагенкнехт". Какую роль АдГ и их взгляды сыграют в перспективе? — задался вопросом канцлер. И ответил: "Это нам навредит".
© AP Photo / Michael ProbstПредвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Michael Probst
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
Наблюдатели объясняют успех АдГ повышенной тревожностью населения из-за миграционного кризиса и российско-украинского конфликта: люди боятся, что Германию в него вовлекут. Шольц обещает решить проблему с приезжими и вести "разумную политику" в отношении Киева. Немецкие СМИ расценивают такие высказывания как уступку электорату АдГ, особенно многочисленному на востоке страны.
Согласно отчету по безопасности, подготовленному институтом изучения общественного мнения Allensbach, 76% населения бывшей ГДР опасается, что Германию втянут в войну. На западе таких лишь 44%. А вот данные Deutschlandtrend: по мнению 36% немцев (и 50 — на востоке), поставки оружия Украине зашли "слишком далеко".
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
Эксперты указывают на ностальгию по социалистическим временам. "Советский Союз был одной из двух мировых держав, и благоговение перед ним перенеслось на сегодняшнюю Россию для некоторых на востоке, но не для многих на западе", — пишет политический аналитик Кати Хойер.

Решающее меньшинство

Представители АдГ в Тюрингии направили в ХДС и "Союз Сары Вагенкнехт" предложение о формировании коалиционного правительства. Отклонили. Однако у правых все равно "блокирующее меньшинство". То есть без них ничего серьезного ландтаг не сделает. Напомним: в этой федеральной земле АдГ набрали 32,8%, христианские демократы — 24, "Союз" — 15,8.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт
Но и ХДС рассчитывать не на что. Еще перед выборами Вагенкнехт, ранее называвшая себя коммунисткой и открыто выступающая против поддержки режима Зеленского, подчеркивала, что ее партия не станет сотрудничать с теми, кто не солидарен с ней по украинскому вопросу. "Мы примем участие только в том земельном правительстве, которое и на общегерманском уровне займет четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне", — говорила она. А ХДС регулярно критикует Шольца за излишнюю осторожность в накачивании оружием Киева.
Возможно, правительство Тюрингии сформирует "Союз". Правда, для этого нужно заручиться поддержкой СДПГ (6,1%) и "Левой" (13). И тут от Вагенкхнет потребуются серьезные компромиссы. К тому же, если гипотетическая коалиция СДПГ, ХДС и "Союза" получит в общей сложности 46% голосов в парламенте, объединение всех левых сил — лишь 35.
© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц
Тем не менее нельзя не признать, что "Союз", созданный в сентябре прошлого года, громко заявил о себе. Вагенкнехт выступает за увеличение налогов с "хорошо зарабатывающих и богатых", ограничение права домовладельцев на повышение квартплаты, призывает к национализации концернов и к рыночной экономике относится негативно.
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Эхо прошлого

Примечательно, что АдГ и Вагенкнехт часто обвиняют в связях с Россией, а то и вовсе в шпионаже в пользу Москвы. Однако респектабельные партии все-таки готовы на коалицию с "Союзом". Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин связывает это с историей Германии. Так, у старшего поколения АдГ ассоциируется с Третьим рейхом, в то время как левые — с ГДР.
© AP Photo / Jens MeyerСторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере
Сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Гере
"Впрочем, в рядах АдГ довольно много молодежи, особенно из Восточной Германии. Эти люди недовольны своим социально-экономическим положением и в меньшей степени отягощены историческим грузом. Левые, наоборот, ориентируются на более возрастной электорат, успевший пожить при ГДР. Самой Вагенкнехт было 20, когда рухнула Берлинская стена", — отмечает эксперт.
Правые и левые опираются на избирателей, у которых не осталось надежд, однако первые на подъеме, а вторые делят между собой сокращающийся электорат, продолжает он. В свою очередь, ХДС, понимая, что АдГ набирает силу, перешел на более консервативные позиции по сравнению с периодом правления Ангелы Меркель. Она распахнула двери для мигрантов, а сегодня ее партия критикует такую политику.
Пока в Германии никто не готов к коалиционному правительству с АдГ, но со временем это может измениться. Впрочем, как и вся электоральная карта ФРГ.
 
В миреГерманияТюрингияКиевСара ВагенкнехтОлаф ШольцХДС/ХССВооруженные силы УкраиныСоциал-демократическая партия ГерманииАлексей Макаркин
 
 
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