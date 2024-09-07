https://ria.ru/20240907/gaz-1971208040.html

Власти Сахалина втрое ускорили подключение домовладений острова к газу

Власти Сахалина втрое ускорили подключение домовладений острова к газу - РИА Новости, 07.09.2024

Власти Сахалина втрое ускорили подключение домовладений острова к газу

Автоматизация позволила в три раза сократить скорость подключения к газу домовладений на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном министерстве цифрового и... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:05

2024-09-07T03:05

2024-09-07T03:05

экономика

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

газпром

жкх

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918713630_0:221:3148:1992_1920x0_80_0_0_c05be9abea42b04463b2411daae4f208.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен — РИА Новости. Автоматизация позволила в три раза сократить скорость подключения к газу домовладений на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном министерстве цифрового и технологического развития. "После автоматизации 80% процессов по газификации скорость подключения домовладений к газу сократилась от одного года до четырех месяцев", — отметили в минцифры. По информации ведомства, до внедрения цифровых решений жители тратили месяцы на оформление заявки: необходимо было подписать четыре основных договора - на технологическое присоединение, проектирование, строительно-монтажные работы и обслуживание внутридомового газового оборудования, а для этого собрать солидный пакет документов. "Губернатор региона Валерий Лимаренко поставил задачу оцифровать весь процесс: от подачи заявки до непосредственного пуска газа в дома. Было важно дать жителям удобный инструмент для подачи заявок, помочь в сборе необходимых документов, повысить скорость обработки заявок и ввести единую базу данных по проекту газификации", — рассказал представитель министерства Дмитрий Евдокимов. По его словам, для решения проблемы в 2022 году была создана единая система контроля всего процесса. Программный продукт является полностью российским, его разработала ИТ-компания "ПравоТех", специализирующаяся на автоматизации различных процессов. В результате житель на первом этапе обращается в отделение или на сайт МФЦ и оставляет запрос на газификацию. Затем к нему приходит волонтер или сотрудник МФЦ и вместе с заказчиком оформляет заявку на подключение через чат-бот. В нем же заявитель по списку загружает те документы, которые у него уже есть, и оставляет согласие на обработку персональных данных. "Система умеет самостоятельно исправлять ошибки, допущенные в процессе заполнения строк. Например, она может нормализовать адрес с опечаткой в соответствии с данными из Федеральной информационной адресной системы... Чат-бот сразу передает обращение в систему, где автоматически создается заявка (даже если каких-то документов из перечня не хватает). Специалист фиксирует в ней все действия по подключению к газу, прикладывает документы заявителя и меняет статус обращения", — отметил замгендиректора "ПравоТех" Кирилл Кондратенко. Когда заявка укомплектована, она передается в "Газпром". Компания оценивает возможность технологического подключения и либо аргументирует отказ, либо берет обращение в работу и начинает готовить соответствующий договор. Она же может заняться проектированием или подключить на этом этапе сертифицированного подрядчика. Если при заполнении заявки житель указал конкретную компанию, с которой он уже общался и работал, обращение автоматически назначат на нее. Если заявитель не назначил исполнителя, это сделает административный округ. При этом плановые сроки исполнения ставятся автоматически. Укомплектовать заявку помогает муниципалитет: в системе автоматически назначаются исполнители в зависимости от административного центра. "Если проблем с документами нет, то в среднем срок подключения сегодня составляет четыре месяца. Есть случаи, когда все работы были сделаны за 1,5 месяца", — подчеркнул Евдокимов. В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Лимаренко заявил, что Сахалинская область будет полностью газифицирована до конца 2028 года, а за последние 4,5 года удалось повысить уровень газификации региона с 19% до 61%.

https://ria.ru/20240905/putin-1970770391.html

https://ria.ru/20240809/gazifikatsiya-1965306273.html

https://ria.ru/20240904/glava-1970441443.html

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, газпром, жкх, вэф — 2024 (восточный экономический форум)