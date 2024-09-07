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Кадыров рассказал об оснащении медпункта в Курской области

Кадыров рассказал об оснащении медпункта в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Кадыров рассказал об оснащении медпункта в Курской области

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил необходимым оборудованием и лекарствами медпункт в Курской области, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:32

2024-09-07T00:32

2024-09-07T00:32

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил необходимым оборудованием и лекарствами медпункт в Курской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил необходимым оборудованием и лекарствами открывшийся в эти дни в Курской области медпункт. Он рассчитан на 40 койко-мест и предназначен для оказания экстренной помощи раненым бойцам, участвующим в освобождении оккупированных территорий", - говорится в сообщении. Глава Чечни также написал, что медпункт был открыт благодаря помощи начальника медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республике Рамзана Альдебирова. Кадыров уточнил, что госпиталь обеспечит оперативное лечение и реабилитацию военнослужащих. "Это особенно важно в условиях активных боевых действий. Одной из приоритетных задач было и остаётся повышение оперативности и эффективности в оказании необходимой помощи нашим бойцам на линии фронта. Здоровье людей для нас превыше всего", - написал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240903/gruppa-1970305834.html

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россия, курская область, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, общество