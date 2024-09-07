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В ФСБ рассказали о расстрелах детей фашистами на шахте в Донецке - РИА Новости, 07.09.2024
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19:32 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/fashisty-1971316845.html
В ФСБ рассказали о расстрелах детей фашистами на шахте в Донецке
В ФСБ рассказали о расстрелах детей фашистами на шахте в Донецке - РИА Новости, 07.09.2024
В ФСБ рассказали о расстрелах детей фашистами на шахте в Донецке
Немецкие захватчики в ходе массовых казней гражданского населения в городе Сталино (историческое наименование Донецка) в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:32
2024-09-07T19:32
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Немецкие захватчики в ходе массовых казней гражданского населения в городе Сталино (историческое наименование Донецка) в годы Великой Отечественной войны расстреливали детей на шахте "Клиновка"; некоторых, в том числе грудных, они сбрасывали в ствол шахты живыми, следует из рассекреченных ФСБ материалов расследования. В акте специальной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов на шахте 4/4-бис города Сталино приводятся свидетельства очевидцев казней о расстреле детей. "Весной, в мае 1943 года к шахте подъехала легковая автомашина, из которой вышли два немецких офицера. Один из них тащил к стволу шахты девочку лет 10–12. Девочка упиралась изо всех сил и кричала: "Ой, дядечка, не стреляйте!". Крики эти раздавались долго, а затем я услышал выстрел, и девочка перестала кричать. После этого тот же офицер вытащил из машины ребёнка 2–3 лет. Понёс его к стволу шахты и застрелил", – приводятся в документе слова слесаря рембазы, которая была расположена в 40-50 метрах от шахты. Её работники видели, как на шахту фашисты в течение двух лет ежедневно привозили местных жителей для казни. Другой слесарь рембазы рассказал, как летом 1943 немцы бросили в шахту двух детей живыми. "Дети плакали, вырывались из рук своих палачей, звали на помощь, но были безжалостно брошены в ствол", – говорится в документе. Там же приводятся показания очевидцев о том, что фашисты расстреливали матерей с грудными детьми на руках. Дети плакали и живыми падали в ствол. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике передало рассекреченные материалы расследования преступлений фашистов, совершённых в 1941–1943 годах на шахте 4/4-бис в донецкий музей Великой Отечественной войны. В дальнейшем документы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками.
https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html
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донбасс, донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Донбасс, Донецк, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В ФСБ рассказали о расстрелах детей фашистами на шахте в Донецке

ФСБ: фашисты расстреливали детей на шахте "Клиновка" в Донецке в годы ВОВ

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Немецкие захватчики в ходе массовых казней гражданского населения в городе Сталино (историческое наименование Донецка) в годы Великой Отечественной войны расстреливали детей на шахте "Клиновка"; некоторых, в том числе грудных, они сбрасывали в ствол шахты живыми, следует из рассекреченных ФСБ материалов расследования.
В акте специальной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов на шахте 4/4-бис города Сталино приводятся свидетельства очевидцев казней о расстреле детей.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий
1 июня, 00:19
"Весной, в мае 1943 года к шахте подъехала легковая автомашина, из которой вышли два немецких офицера. Один из них тащил к стволу шахты девочку лет 10–12. Девочка упиралась изо всех сил и кричала: "Ой, дядечка, не стреляйте!". Крики эти раздавались долго, а затем я услышал выстрел, и девочка перестала кричать. После этого тот же офицер вытащил из машины ребёнка 2–3 лет. Понёс его к стволу шахты и застрелил", – приводятся в документе слова слесаря рембазы, которая была расположена в 40-50 метрах от шахты. Её работники видели, как на шахту фашисты в течение двух лет ежедневно привозили местных жителей для казни.
Другой слесарь рембазы рассказал, как летом 1943 немцы бросили в шахту двух детей живыми.
"Дети плакали, вырывались из рук своих палачей, звали на помощь, но были безжалостно брошены в ствол", – говорится в документе.
Там же приводятся показания очевидцев о том, что фашисты расстреливали матерей с грудными детьми на руках. Дети плакали и живыми падали в ствол.
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике передало рассекреченные материалы расследования преступлений фашистов, совершённых в 1941–1943 годах на шахте 4/4-бис в донецкий музей Великой Отечественной войны. В дальнейшем документы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками.
Советский артиллерийский расчет ведет огонь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ
8 августа, 14:46
 
ДонбассДонецкРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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