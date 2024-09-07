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Американский журналист оценил шансы Трампа на большую войну с Россией
Американский журналист оценил шансы Трампа на большую войну с Россией - РИА Новости, 07.09.2024
Американский журналист оценил шансы Трампа на большую войну с Россией
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, в отличие от демократов, может заручиться поддержкой простых американцев на ведение большой войны с... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:23
2024-09-07T08:23
2024-09-07T11:58
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, в отличие от демократов, может заручиться поддержкой простых американцев на ведение большой войны с Россией, если у него не выйдет урегулировать конфликт на Украине, допустил американский журналист Джексон Хинкл в интервью РИА Новости на полях ВЭФ. "Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны. Я не думаю, что это получилось бы у демократов, но Трамп смог бы наверняка. Большая война с Россией или Китаем, да", — сказал он. По словам журналиста, он разговаривал с людьми из окружения Трампа и они заявляли о серьезном желании экс-президента добиться мира на Украине. Однако, добавил Хинкл, в случае его возвращения в Белый дом есть вероятность движения США к большей эскалации конфликта. "Трамп вступает в должность президента США и обещает закончить конфликт на Украине через 24 часа. А потом у него не получается, потому что решения принимает не он, Россия сама выбирает, что для нее лучше. И тогда он очень злится и говорит: "Хорошо, если Россия не хочет договариваться, мы пойдем на дальнейшую эскалацию", — описал журналист возможный сценарий. Трамп несколько раз утверждал, что в случае победы на выборах сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Как заметил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это слишком сложная проблема для такого простого решения. Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240905/tramp-1970681279.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джексон хинкл, камала харрис, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джексон Хинкл, Камала Харрис, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Американский журналист оценил шансы Трампа на большую войну с Россией
Хинкл: Трамп может заручиться поддержкой американцев на большую войну с Россией
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, в отличие от демократов, может заручиться поддержкой простых американцев на ведение большой войны с Россией, если у него не выйдет урегулировать конфликт на Украине, допустил американский журналист Джексон Хинкл в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
"Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны. Я не думаю, что это получилось бы у демократов, но Трамп смог бы наверняка. Большая война с Россией или Китаем, да", — сказал он.
По словам журналиста, он разговаривал с людьми из окружения Трампа и они заявляли о серьезном желании экс-президента добиться мира на Украине. Однако, добавил Хинкл, в случае его возвращения в Белый дом есть вероятность движения США к большей эскалации конфликта.
"Трамп вступает в должность президента США и обещает закончить конфликт на Украине через 24 часа. А потом у него не получается, потому что решения принимает не он, Россия сама выбирает, что для нее лучше. И тогда он очень злится и говорит: "Хорошо, если Россия не хочет договариваться, мы пойдем на дальнейшую эскалацию", — описал журналист возможный сценарий.
Трамп несколько раз утверждал, что в случае победы на выборах сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Как заметил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.