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В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2024
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19:03 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/dtp-1971313904.html
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2024
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека
Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:03
2024-09-07T19:03
происшествия
великий новгород
новгородский район
renault s.a
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault logan
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в субботу около 15.40 на 29-м километре автодороги "Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков" (Новгородский район) 46-летний водитель, управляя Renault Sandero, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди трактором "Беларус" с прицепом. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Renault, 19-летняя девушка, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что другой пассажир Renault, 41-летняя женщина, с телесными повреждениями доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html
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происшествия, великий новгород, новгородский район, renault s.a, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault logan, renault clio, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Новгородский район, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Logan, Renault Clio, Новгородская область
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека

В Новгородской области водитель и пассажир Renault погибли в ДТП с трактором

© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области/TelegramМесто ДТП с участием легкового автомобиля и трактора под Великим Новгородом
Место ДТП с участием легкового автомобиля и трактора под Великим Новгородом - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области/Telegram
Место ДТП с участием легкового автомобиля и трактора под Великим Новгородом
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в субботу около 15.40 на 29-м километре автодороги "Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков" (Новгородский район) 46-летний водитель, управляя Renault Sandero, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди трактором "Беларус" с прицепом.
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"В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Renault, 19-летняя девушка, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что другой пассажир Renault, 41-летняя женщина, с телесными повреждениями доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияВеликий НовгородНовгородский районRenault S.AГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault LoganRenault ClioНовгородская область
 
 
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