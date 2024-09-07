https://ria.ru/20240907/dtp-1971313904.html

В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека

В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2024

В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека

Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:03

2024-09-07T19:03

2024-09-07T19:03

происшествия

великий новгород

новгородский район

renault s.a

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

renault logan

renault clio

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в субботу около 15.40 на 29-м километре автодороги "Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков" (Новгородский район) 46-летний водитель, управляя Renault Sandero, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди трактором "Беларус" с прицепом. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Renault, 19-летняя девушка, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что другой пассажир Renault, 41-летняя женщина, с телесными повреждениями доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html

https://ria.ru/20240728/dtp-1962511209.html

великий новгород

новгородский район

новгородская область

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