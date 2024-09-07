https://ria.ru/20240907/dtp-1971313904.html
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2024
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека
Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:03
2024-09-07T19:03
2024-09-07T19:03
происшествия
великий новгород
новгородский район
renault s.a
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault logan
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971313764_181:0:739:314_1920x0_80_0_0_a039c971983283a10fbc2ae74e5955b1.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Водитель и пассажир Renault погибли при столкновении с трактором под Великим Новгородом, ещё один пассажир автомобиля доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в субботу около 15.40 на 29-м километре автодороги "Великий Новгород-Сольцы-Порхов-Псков" (Новгородский район) 46-летний водитель, управляя Renault Sandero, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди трактором "Беларус" с прицепом. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Renault, 19-летняя девушка, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что другой пассажир Renault, 41-летняя женщина, с телесными повреждениями доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html
https://ria.ru/20240728/dtp-1962511209.html
великий новгород
новгородский район
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971313764_250:0:669:314_1920x0_80_0_0_eb86deb3e67aec8b8e70436a2b17d62e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, новгородский район, renault s.a, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault logan, renault clio, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Новгородский район, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Logan, Renault Clio, Новгородская область
В Новгородской области в ДТП с трактором погибли два человека
В Новгородской области водитель и пассажир Renault погибли в ДТП с трактором