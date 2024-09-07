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Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/drony-1971211675.html
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.09.2024
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Ударные FPV-дроны "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:04
2024-09-07T05:04
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ударные FPV-дроны "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников группировки обнаружили опорный пункт и артиллерийский расчет противника. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленных целей. В результате слаженных действий подразделений цели были успешно уничтожены", - сказали в ведомстве. Расчеты ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск, поддерживая действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий ДНР, также уничтожают огневые точки, боевые бронированные машины, скопление живой силы и фортификационные сооружения украинских вооруженных формирований. Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 километров в час. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

МО: ударные FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ударные FPV-дроны "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников группировки обнаружили опорный пункт и артиллерийский расчет противника. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленных целей. В результате слаженных действий подразделений цели были успешно уничтожены", - сказали в ведомстве.
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Расчеты ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск, поддерживая действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий ДНР, также уничтожают огневые точки, боевые бронированные машины, скопление живой силы и фортификационные сооружения украинских вооруженных формирований.
Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 километров в час. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте.
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