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Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.09.2024

Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Ударные FPV-дроны "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:04

2024-09-07T05:04

2024-09-07T05:04

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ударные FPV-дроны "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников группировки обнаружили опорный пункт и артиллерийский расчет противника. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленных целей. В результате слаженных действий подразделений цели были успешно уничтожены", - сказали в ведомстве. Расчеты ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск, поддерживая действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий ДНР, также уничтожают огневые точки, боевые бронированные машины, скопление живой силы и фортификационные сооружения украинских вооруженных формирований. Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 километров в час. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф