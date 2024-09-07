https://ria.ru/20240907/dostup-1971251395.html

Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам

Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам - РИА Новости, 07.09.2024

Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам

Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:44

2024-09-07T12:44

2024-09-07T13:35

колумбия

россия

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным", - заявили агентству.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.

https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html

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колумбия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире