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Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам - РИА Новости, 07.09.2024
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам
Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:44
2024-09-07T12:44
2024-09-07T13:35
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным", - заявили агентству.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html
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колумбия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире
Колумбия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, В мире
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам
Посольство Колумбии запросило консульский доступ к задержанным ФСБ наемникам