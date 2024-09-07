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Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 07.09.2024 (обновлено: 13:35 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/dostup-1971251395.html
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам - РИА Новости, 07.09.2024
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам
Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:44
2024-09-07T13:35
колумбия
россия
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным", - заявили агентству.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html
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колумбия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире
Колумбия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, В мире
Посольство Колумбии запросило доступ к задержанным наемникам

Посольство Колумбии запросило консульский доступ к задержанным ФСБ наемникам

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным", - заявили агентству.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
Задержанные колумбийские наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
30 августа, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКолумбияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВ мире
 
 
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