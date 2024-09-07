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Ефимов: в Москве строят дорогу с выездом на Московский скоростной диаметр

Ефимов: в Москве строят дорогу с выездом на Московский скоростной диаметр - РИА Новости, 07.09.2024

Ефимов: в Москве строят дорогу с выездом на Московский скоростной диаметр

На юге Москвы идет строительство участка дороги с выездом на Московский скоростной диаметр (МСД), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:11

2024-09-07T12:11

2024-09-07T12:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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На юге Москвы идет строительство участка дороги с выездом на Московский скоростной диаметр (МСД), заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о транспортном узле, который будет частью дополнительного маршрута южного направления МСД, улучшит транспортную доступность районов Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Орехово-Борисово Северное, а также обеспечит выезд на трассу М-4 "Дон"."Готовность объекта составляет 8%. Всего в рамках проекта предстоит построить 6,8 километра дорог, в том числе пять эстакад длиной более 1 километра и 58-метровый тоннель. Уже завершено устройство плиты пролетного строения на эстакадах № 4 и 5 с Каспийской улицы на юго-восточный участок МСД. Срок завершения строительства всего транспортного узла по контракту – первый квартал 2026 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что в настоящее время строители возводят опоры на эстакадах № 3 и № 5, а также осуществляют монтаж плиты пролетного строения эстакады № 3. Еще идет переустройство инженерных сетей.Ожидается, что в результате проведенных работ уменьшится транспортная нагрузка на развязку на пересечении Каширского шоссе с МСД и Пролетарским проспектом, кроме того, вырастет пропускная способность Каширского шоссе и Бакинской улицы.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы