https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве - РИА Новости, 07.09.2024
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве
Следствие по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долины сейчас в самом разгаре, рассказала журналистам сама певица на избирательном участке. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:22
2024-09-07T15:22
2024-09-07T18:28
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долины сейчас в самом разгаре, рассказала журналистам сама певица на избирательном участке."Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой", — заявила артистка.Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица указала, что на сделку она пошла, поскольку ее ввели в заблуждение третьи лица.По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Его открыли в день обращения заявительницы и в течение суток задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову — курьера и предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные мошенники "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на "безопасные счета" и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html
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происшествия, жилье, москва, россия, лариса долина
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве
Долина заявила, что следствие по делу о мошенничеству сейчас в самом разгаре
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следствие по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долины сейчас в самом разгаре, рассказала журналистам сама певица на избирательном участке.
«
"Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой", — заявила артистка.
Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица указала, что на сделку она пошла, поскольку ее ввели в заблуждение третьи лица.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Его открыли в день обращения заявительницы и в течение суток задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову — курьера и предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы
13 августа отправил ее в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные мошенники "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на "безопасные счета" и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.