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ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ - РИА Новости, 07.09.2024
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19:06 07.09.2024 (обновлено: 22:12 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ - РИА Новости, 07.09.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы расследования преступлений фашистов, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:06
2024-09-07T22:12
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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы расследования преступлений фашистов, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис в Донецке. Документы передадут в донецкий музей Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в ФСБ.Архивы КГБ по делу "О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис" рассекретили в рамках проекта "Без срока давности" по случаю празднования 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.В них, в частности, говорится о способах уничтожения советских граждан фашистами в шахте "Калиновка", где проходили массовые казни гражданского населения. Шахта стала вторым по массовости местом захоронения жертв нацистов после Бабьего Яра. Среди прочего в протоколе судебно-медицинской экспертизы указано, что несколько извлеченных из ствола шахты трупов были найдены без голов и конечностей."В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", — добавили в ФСБ. К 80-й годовщине освобождения Донбасса была приурочена реконструкция мемориала шахты №4/4-бис. В 1942-1943 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html
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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Донецке на шахте в годы ВОВ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы расследования преступлений фашистов, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис в Донецке. Документы передадут в донецкий музей Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в ФСБ.
Архивы КГБ по делу "О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис" рассекретили в рамках проекта "Без срока давности" по случаю празднования 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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8 сентября 2023, 00:20
В них, в частности, говорится о способах уничтожения советских граждан фашистами в шахте "Калиновка", где проходили массовые казни гражданского населения. Шахта стала вторым по массовости местом захоронения жертв нацистов после Бабьего Яра. Среди прочего в протоколе судебно-медицинской экспертизы указано, что несколько извлеченных из ствола шахты трупов были найдены без голов и конечностей.
"В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", — добавили в ФСБ.
К 80-й годовщине освобождения Донбасса была приурочена реконструкция мемориала шахты №4/4-бис. В 1942-1943 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек.
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к Победе. Тыл в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла открылась в Луганске
14 мая, 15:00
 
В миреДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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