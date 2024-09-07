https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ - РИА Новости, 07.09.2024

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы расследования преступлений фашистов, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:06

2024-09-07T19:06

2024-09-07T22:12

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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы расследования преступлений фашистов, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис в Донецке. Документы передадут в донецкий музей Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в ФСБ.Архивы КГБ по делу "О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис" рассекретили в рамках проекта "Без срока давности" по случаю празднования 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.В них, в частности, говорится о способах уничтожения советских граждан фашистами в шахте "Калиновка", где проходили массовые казни гражданского населения. Шахта стала вторым по массовости местом захоронения жертв нацистов после Бабьего Яра. Среди прочего в протоколе судебно-медицинской экспертизы указано, что несколько извлеченных из ствола шахты трупов были найдены без голов и конечностей."В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", — добавили в ФСБ. К 80-й годовщине освобождения Донбасса была приурочена реконструкция мемориала шахты №4/4-бис. В 1942-1943 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html

https://ria.ru/20240514/osvobozhdenie-1945620207.html

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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)