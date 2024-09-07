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На саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве России и Ирана - РИА Новости, 07.09.2024
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21:33 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/dogovor-1971330532.html
На саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве России и Ирана
На саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве России и Ирана - РИА Новости, 07.09.2024
На саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве России и Ирана
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:33
2024-09-07T21:33
в мире
иран
россия
москва
казем джалали
владимир путин
брикс
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ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Существует возможность подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией на полях саммита БРИКС", - цитирует иранское государственное агентство Mehr слова Джалали. Ранее представитель МИД Ирана указал на продвижение работы по завершению договора о сотрудничестве между Тегераном и Москвой. По его словам, иранская сторона получила приглашение президента России Владимира Путина принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Представитель иранского МИД подчеркнул, что существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух стран. По его словам, документ о сотрудничестве может быть подписан в будущем и реализован после прохождения ряда формальностей.
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в мире, иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Владимир Путин, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве России и Ирана

Посол Джалали: на саммите БРИКС могут подписать договор о партнерстве РФ и Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Существует возможность подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией на полях саммита БРИКС", - цитирует иранское государственное агентство Mehr слова Джалали.
Ранее представитель МИД Ирана указал на продвижение работы по завершению договора о сотрудничестве между Тегераном и Москвой. По его словам, иранская сторона получила приглашение президента России Владимира Путина принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани.
Представитель иранского МИД подчеркнул, что существует возможность обмена мнениями между официальными лицами двух стран. По его словам, документ о сотрудничестве может быть подписан в будущем и реализован после прохождения ряда формальностей.
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В миреИранРоссияМоскваКазем ДжалалиВладимир ПутинБРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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