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"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
Украинские военные могут попасть в окружение в районе Красногоровки в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:43
2024-09-07T22:43
2024-09-07T22:47
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красногоровка
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные могут попасть в окружение в районе Красногоровки в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Большое количество украинских войск отрезано в полях к северу от Красногоровки <…>, они сейчас фактически окружены", — отметил аналитик.По мнению аналитика, российские войска в скором времени займут все территории в этом районе и выровняют фронт на данном участке.В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.Накануне Красногоровку посетил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска зачищают окраины города, а ВСУ несут ежедневные потери.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
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"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
Меркурис: солдаты ВСУ попали в окружение в районе Красногоровки