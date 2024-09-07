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"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 07.09.2024 (обновлено: 22:47 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР
Украинские военные могут попасть в окружение в районе Красногоровки в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:43
2024-09-07T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днр
красногоровка
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные могут попасть в окружение в районе Красногоровки в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Большое количество украинских войск отрезано в полях к северу от Красногоровки &lt;…&gt;, они сейчас фактически окружены", — отметил аналитик.По мнению аналитика, российские войска в скором времени займут все территории в этом районе и выровняют фронт на данном участке.В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.Накануне Красногоровку посетил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска зачищают окраины города, а ВСУ несут ежедневные потери.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
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в мире, украина, россия, днр, красногоровка, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ДНР, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
"Они окружены": на Западе заявили о проблеме ВСУ в ДНР

Меркурис: солдаты ВСУ попали в окружение в районе Красногоровки

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные могут попасть в окружение в районе Красногоровки в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Большое количество украинских войск отрезано в полях к северу от Красногоровки <…>, они сейчас фактически окружены", — отметил аналитик.
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По мнению аналитика, российские войска в скором времени займут все территории в этом районе и выровняют фронт на данном участке.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Красногоровка, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.
Накануне Красногоровку посетил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска зачищают окраины города, а ВСУ несут ежедневные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДНРКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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