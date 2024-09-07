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Киев потерял до 60 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.09.2024
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12:24 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/dnepr-1971248926.html
Киев потерял до 60 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр"
Киев потерял до 60 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.09.2024
Киев потерял до 60 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр"
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Запорожской и Херсонской областях, потери противника составили РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:24
2024-09-07T12:24
в мире
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Запорожской и Херсонской областях, потери противника составили до 60 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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в мире, россия, киев, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 60 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр"

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение четырём украинским бригадам

© Минобороны РФРоссийская группировка "Днепр"
Российская группировка Днепр - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Минобороны РФ
Российская группировка "Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Запорожской и Херсонской областях, потери противника составили до 60 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
 
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