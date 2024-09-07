https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html

В Узбекистан из России вернули 14 детей, оставшихся без присмотра родителей

В Узбекистан из России вернули 14 детей, оставшихся без присмотра родителей - РИА Новости, 07.09.2024

В Узбекистан из России вернули 14 детей, оставшихся без присмотра родителей

Совместная работа компетентных органов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 14 узбекистанских детей, оставшихся в РФ без присмотра родителей, сообщает РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T23:39

2024-09-07T23:39

2024-09-07T23:39

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узбекистан

политика

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ТАШКЕНТ, 7 сен - РИА Новости. Совместная работа компетентных органов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 14 узбекистанских детей, оставшихся в РФ без присмотра родителей, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД. "Представители генерального консульства во взаимодействии с министерством внутренних дел и здравоохранения нашей страны, а также ответственными сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода и попечительства над несовершеннолетними отправили на родину 14 детей – граждан Узбекистана, оставшихся без присмотра родителей и законных представителей, а также нуждающихся в социальной защите", - говорится в сообщении размещённом на сайте "Дунё". Родители большинства детей ранее были депортированы из РФ из-за нарушения порядка пребывания на территории страны. "Генеральным консульством детям были выданы соответствующие документы для возвращения на родину", - добавили в агентстве. В Узбекистане в 2022 году была сформирована специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей-граждан страны, оставшихся без родителей в России. За прошедшее время официальные органы республики сообщили о возвращении из РФ более 100 детей, оставшихся без родителей.

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html

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россия, узбекистан, политика