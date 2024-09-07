https://ria.ru/20240907/deti-1971328750.html

В Свердловской области девять детей госпитализировали с пневмонией

В Свердловской области девять детей госпитализировали с пневмонией - РИА Новости, 07.09.2024

В Свердловской области девять детей госпитализировали с пневмонией

Девять детей госпитализировано с пневмонией после смены в лагере "Красная горка" в Свердловской области, идет расследование, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:12

2024-09-07T21:12

2024-09-07T21:12

происшествия

здоровье - общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Девять детей госпитализировано с пневмонией после смены в лагере "Красная горка" в Свердловской области, идет расследование, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. "Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев заболевания пневмонией среди детей, отдыхавших в августе в каменском лагере "Красная горка". За медицинской помощью они обратились после завершения смены. Госпитализировано девять детей", - сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что проводится оценка соблюдения санитарного законодательства и организовано лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания. При этом региональная прокуратура начала свою проверку по инциденту.

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

свердловская область

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происшествия, здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)