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На Урале женщина угрожала взорвать больницу
На Урале женщина угрожала взорвать больницу - РИА Новости, 07.09.2024
На Урале женщина угрожала взорвать больницу
Женщина грозилась взорвать больницу в Верхотурье Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:42
2024-09-07T14:42
2024-09-07T14:42
происшествия
верхотурье
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Женщина грозилась взорвать больницу в Верхотурье Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отделение хирургии центральной районной больницы зашла женщина, которая заявляла, что у нее с собой взрывчатка, и она взорвет здание. "Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена: это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения. Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было", – сказал Горелых. По его словам, сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. "Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова", – отметил представитель полиции. На данный момент больница работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240325/peterburg-1935706148.html
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происшествия, верхотурье, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Верхотурье, Свердловская область, Валерий Горелых
На Урале женщина угрожала взорвать больницу
МВД: на Урале женщина грозилась взорвать больницу, возбуждено уголовное дело
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Женщина грозилась взорвать больницу в Верхотурье Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отделение хирургии центральной районной больницы зашла женщина, которая заявляла, что у нее с собой взрывчатка, и она взорвет здание.
"Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена: это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения. Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было", – сказал Горелых.
По его словам, сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
"Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова", – отметил представитель полиции.
На данный момент больница работает в штатном режиме.