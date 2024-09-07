https://ria.ru/20240907/byudzhet-1971209987.html

Минфин объяснил рост профицита бюджета в августе

Минфин объяснил рост профицита бюджета в августе - РИА Новости, 07.09.2024

Минфин объяснил рост профицита бюджета в августе

Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, который характерен для сезона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:07

2024-09-07T04:07

2024-09-07T04:07

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, который характерен для сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В значительной степени прирост в августе произошел благородя высокой динамике доходов и традиционно не очень высокому уровню расходов с учетом сезонности", - прокомментировало министерство новые опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-август. "В целом исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете (№540-ФЗ от 27 ноября 2023 года с учетом изменений в соответствии с № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года)", - добавили в ведомстве. Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей. Согласно данным, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы - 23,360 триллиона рублей. При этом за январь-июль 2024 года дефицит составлял 1,098 триллиона рублей (а предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей). Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей.

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)