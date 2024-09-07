https://ria.ru/20240907/buryatiya-1971214791.html

В Бурятии открыли скульптуру Екатерины II

В Бурятии открыли скульптуру Екатерины II - РИА Новости, 07.09.2024

В Бурятии открыли скульптуру Екатерины II

В Иволгинском дацане Бурятии торжественно открыли скульптуру Императрицы Великой Екатерины II и I главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:30

2024-09-07T06:30

2024-09-07T06:30

религия

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екатерина ii

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общество

религия

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ИВОЛГИНСК, 7 сен – РИА Новости. В Иволгинском дацане Бурятии торжественно открыли скульптуру Императрицы Великой Екатерины II и I главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева, установленную в честь 260-летия основания Института Пандито Хамбо Лам России, сообщает корреспондент РИА Новости. "Я счастлив тем, что мне представилась такая большая честь у себя на родине поставить такой важный монумент - памятник. Я создавал образы православной цивилизации в лице Екатерины II и образ Хамбо Ламы Заяева - буддийской цивилизации. Встречаются две цивилизации, равные с равным… В основании композиции мандала, лотос, львы, которые охраняют эти события", - рассказал на открытии автор скульптуры Иван Итигэлов. В скульптурной композиции Дамба Даржа Заяев преподносит Екатерине II хадак, длинный узкий платок, в честь благодарности за признание Института Пандито Хамбо лам. Императрица стоит в руках с официальным указом - утверждением Института Пандито Хамбо Лам. В Иволгинском дацане в Бурятии 6 и 7 сентября проходят праздничные мероприятия, посвященные 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы. Накануне Ширэтээ ламы Буддийской традиционной сангхи России во главе с XXIV Пандито хамбо ламой Дамбой Аюшеевым провели рабнай (освящение) нового Цогчен дугана Иволгинского дацана. В субботу состоялся торжественный молебен и подношение мандалы нетленному телу Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, затем - торжественное открытие статуи Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамба-Доржо Заяева. Позднее в этот день состоятся парад и построение представителей всех дацанов БТСР и концерт мастеров искусств. В ходе празднований пройдут Этигэловские игры: соревнования по традиционным бурятским играм и видам спорта, названным в честь нетленного Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова. Гиды, аккредитованные при Иволгинском дацане, проведут бесплатные экскурсии для всех желающих в дни празднования. Указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито хамбо лам, был издан 260 лет назад – в 1764 году. В том же году получил это звание первый Пандито хамбо лама Дамба-Доржо Заяев. Должность Пандито хамбо лам, руководящих БТСР – выборная с самого своего введения. Не избирались Пандито хамбо ламы только в период пика репрессий и гонений на религию конца 30-х - начала 40-х годов XX века. Нынешний глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев возглавляет ее с 1995 года, он неоднократно переизбирался.

https://ria.ru/20240907/khram-1971213214.html

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россия, екатерина ii, дамба аюшеев, общество, религия