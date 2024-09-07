https://ria.ru/20240907/briks-1971230395.html

Работа профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб, заявил Путин

Работа профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Работа профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб, заявил Путин

Деятельность профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб за счет вступления в международное объединение крупных стран с динамично-развивающейся экономикой,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:06

2024-09-07T10:06

2024-09-07T10:06

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сочи

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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Деятельность профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб за счет вступления в международное объединение крупных стран с динамично-развивающейся экономикой, заявил президент России Владимир Путин. Профсоюзный форум БРИКС проходит в Сочи. В рамках мероприятия представители Федерации независимых вопросов и государственные власти обсуждают ряд вопросов, посвященных труду и производству. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия 13-го профсоюзного форума. Взаимодействие между национальными объединениями между трудящимися является существенной составляющей партнерских связей в странах БРИКС. Ваш форум уже много лет пользуется высоким международным авторитетом, играет весомую роль в мировом профсоюзном движении. С учетом недавнего расширения объединения БРИКС за счет вступления в него крупных стран с динамично-развивающейся экономикой ваша деятельность приобретает новый масштаб. Цели форума во многом созвучны с повесткой дня российского председательства БРИКС", - приводятся в приветственном сообщении слова президента России Владимира Путина, зачитанном на профсоюзном форуме БРИКС председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Президент подчеркнул важность постановки амбициозных задач, которые могут быть достигнуты совместно с участниками стран БРИКС. "Очевидно, что амбициозные задачи социально-экономического и гуманитарного развития, которые стоят перед всеми странами БРИКС, могут быть достигнуты в полной мере только при дальнейшем решении вопросов занятости, защиты прав, интересов в реализации творческого потенциала, совершенствования профессиональных навыков граждан", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

https://ria.ru/20240306/briks-1931600226.html

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россия, сочи, владимир путин, михаил шмаков, брикс, в мире