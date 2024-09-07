Работа профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб, заявил Путин
Путин: работа профсоюзов БРИКС меняет масштаб с вступлением новых стран
Стела БРИКС. Архивное фото
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Деятельность профсоюзов БРИКС приобретает новый масштаб за счет вступления в международное объединение крупных стран с динамично-развивающейся экономикой, заявил президент России Владимир Путин.
Профсоюзный форум БРИКС проходит в Сочи. В рамках мероприятия представители Федерации независимых вопросов и государственные власти обсуждают ряд вопросов, посвященных труду и производству.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия 13-го профсоюзного форума. Взаимодействие между национальными объединениями между трудящимися является существенной составляющей партнерских связей в странах БРИКС. Ваш форум уже много лет пользуется высоким международным авторитетом, играет весомую роль в мировом профсоюзном движении. С учетом недавнего расширения объединения БРИКС за счет вступления в него крупных стран с динамично-развивающейся экономикой ваша деятельность приобретает новый масштаб. Цели форума во многом созвучны с повесткой дня российского председательства БРИКС", - приводятся в приветственном сообщении слова президента России Владимира Путина, зачитанном на профсоюзном форуме БРИКС председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.
Президент подчеркнул важность постановки амбициозных задач, которые могут быть достигнуты совместно с участниками стран БРИКС. "Очевидно, что амбициозные задачи социально-экономического и гуманитарного развития, которые стоят перед всеми странами БРИКС, могут быть достигнуты в полной мере только при дальнейшем решении вопросов занятости, защиты прав, интересов в реализации творческого потенциала, совершенствования профессиональных навыков граждан", - заключил глава государства.
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