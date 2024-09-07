https://ria.ru/20240907/boroda-1971050222.html

Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде

Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде - РИА Новости, 07.09.2024

Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде

Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Отношение к этому элементу мужского образа менялось в разные времена — от символа брутальности, силы и власти до... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:05

культура

фото

фото - культура

стиль жизни

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Отношение к этому элементу мужского образа менялось в разные времена — от символа брутальности, силы и власти до признака принадлежности к низшему сословию. Сейчас кто-то так подчеркивает свою оригинальность, кто-то — причастность к определенной субкультуре, а кому-то просто не нравится бриться. Любопытные сведения о бородачах — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фото, фото, фото - культура, стиль жизни