Рейтинг@Mail.ru
Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:05 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/boroda-1971050222.html
Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде
Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде - РИА Новости, 07.09.2024
Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде
Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Отношение к этому элементу мужского образа менялось в разные времена — от символа брутальности, силы и власти до... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:00
2024-09-07T08:05
культура
фото
фото - культура
стиль жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971045915_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_4b3c07ead5b6ac23e504fc99ce076843.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Отношение к этому элементу мужского образа менялось в разные времена — от символа брутальности, силы и власти до признака принадлежности к низшему сословию. Сейчас кто-то так подчеркивает свою оригинальность, кто-то — причастность к определенной субкультуре, а кому-то просто не нравится бриться. Любопытные сведения о бородачах — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971045915_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2566e3d7b1fc301204868c9afee38276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, фото - культура, стиль жизни
Культура, Фото, Фото - Культура, Стиль жизни

Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Отношение к этому элементу мужского образа менялось в разные времена — от символа брутальности, силы и власти до признака принадлежности к низшему сословию. Сейчас кто-то так подчеркивает свою оригинальность, кто-то — причастность к определенной субкультуре, а кому-то просто не нравится бриться. Любопытные сведения о бородачах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впервые День бороды отметили в 2010-м — тогда она была в моде. И теперь ежегодно празднуют в первую субботу сентября.

Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Австрии

Впервые День бороды отметили в 2010-м — тогда она была в моде. И теперь ежегодно празднуют в первую субботу сентября.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самую длинную бороду — 5,3 метра — отрастил норвежец Ханс Лангсет. Этот рекорд зафиксировали в 1927-м.

Мужчина на XXI Празднике огурца на территории Музея деревянного зодчества в Суздале

Самую длинную бороду — 5,3 метра — отрастил норвежец Ханс Лангсет. Этот рекорд зафиксировали в 1927-м.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Sputnik | Перейти в медиабанк

Между прочим, борода полезна для здоровья. Она защищает легкие и бронхи как естественный фильтр от пыли и вредных веществ. К тому же блокирует вредный ультрафиолет.

Мужчина во время пробежки в одном из парков в Нур-Султане

Между прочим, борода полезна для здоровья. Она защищает легкие и бронхи как естественный фильтр от пыли и вредных веществ. К тому же блокирует вредный ультрафиолет.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бородачи легче переносят холод. Под густым растительным покровом кожа на градус теплее, чем на оголенных участках.

Участник клуба зимнего плавания Криофил обсыпал себя снегом после купания в Енисее при температуре воздуха минус 35 градусов Цельсия

Бородачи легче переносят холод. Под густым растительным покровом кожа на градус теплее, чем на оголенных участках.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ученые утверждают, что борода свидетельствует об избытке тестостерона, вот почему она всегда была символом мужественности и привлекательности для женщин.

Игрок сборной Хорватии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между мужскими сборными Хорватии и Грузии

Ученые утверждают, что борода свидетельствует об избытке тестостерона, вот почему она всегда была символом мужественности и привлекательности для женщин.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

А психологи считают, что бородатость — признак уверенного в себе человека.

Техники команды Рено в боксе во время первой сессии свободных заездов на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1

А психологи считают, что бородатость — признак уверенного в себе человека.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посредством бороды можно выражать солидарность, принадлежность к определенной группе или сообществу, например, к религиозным общинам или субкультурам.

Участник мотопробега во время открытия мотосезона во Владивостоке

Посредством бороды можно выражать солидарность, принадлежность к определенной группе или сообществу, например, к религиозным общинам или субкультурам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артистичные, творческие люди часто отращивают бороду, иногда экспериментируя с фасонами и цветом.

Артист театра Антикварный цирк на выступлении уличных театров в рамках форума древних городов в Рязани

Артистичные, творческие люди часто отращивают бороду, иногда экспериментируя с фасонами и цветом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Растительность на лице помогает тем, кто устраивается на работу в компанию, где предпочитают зрелых сотрудников, — возраста она, конечно, прибавляет.

Пожилой мужчина с бородой кормит голубей на улице Москвы

Растительность на лице помогает тем, кто устраивается на работу в компанию, где предпочитают зрелых сотрудников, — возраста она, конечно, прибавляет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ассирийская знать и древнеегипетские фараоны завивали бороды, умащали их благовониями, покрывали золотом и украшали драгоценными камнями. Сейчас бородачи оставляют в барбершопах тоже немалые деньги.

Передвижной барбершоп Boy Cut Barber Truck в Москве

Ассирийская знать и древнеегипетские фараоны завивали бороды, умащали их благовониями, покрывали золотом и украшали драгоценными камнями. Сейчас бородачи оставляют в барбершопах тоже немалые деньги.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураФотоФото - КультураСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала