Сила, власть, тестостерон: интересные факты о бороде

Впервые День бороды отметили в 2010-м — тогда она была в моде. И теперь ежегодно празднуют в первую субботу сентября.
Впервые День бороды отметили в 2010-м — тогда она была в моде. И теперь ежегодно празднуют в первую субботу сентября.
Самую длинную бороду — 5,3 метра — отрастил норвежец Ханс Лангсет. Этот рекорд зафиксировали в 1927-м.
Самую длинную бороду — 5,3 метра — отрастил норвежец Ханс Лангсет. Этот рекорд зафиксировали в 1927-м.
Между прочим, борода полезна для здоровья. Она защищает легкие и бронхи как естественный фильтр от пыли и вредных веществ. К тому же блокирует вредный ультрафиолет.
Между прочим, борода полезна для здоровья. Она защищает легкие и бронхи как естественный фильтр от пыли и вредных веществ. К тому же блокирует вредный ультрафиолет.
Бородачи легче переносят холод. Под густым растительным покровом кожа на градус теплее, чем на оголенных участках.
Бородачи легче переносят холод. Под густым растительным покровом кожа на градус теплее, чем на оголенных участках.
Ученые утверждают, что борода свидетельствует об избытке тестостерона, вот почему она всегда была символом мужественности и привлекательности для женщин.
Ученые утверждают, что борода свидетельствует об избытке тестостерона, вот почему она всегда была символом мужественности и привлекательности для женщин.
А психологи считают, что бородатость — признак уверенного в себе человека.
А психологи считают, что бородатость — признак уверенного в себе человека.
Посредством бороды можно выражать солидарность, принадлежность к определенной группе или сообществу, например, к религиозным общинам или субкультурам.
Посредством бороды можно выражать солидарность, принадлежность к определенной группе или сообществу, например, к религиозным общинам или субкультурам.
Артистичные, творческие люди часто отращивают бороду, иногда экспериментируя с фасонами и цветом.
Артистичные, творческие люди часто отращивают бороду, иногда экспериментируя с фасонами и цветом.
Растительность на лице помогает тем, кто устраивается на работу в компанию, где предпочитают зрелых сотрудников, — возраста она, конечно, прибавляет.
Растительность на лице помогает тем, кто устраивается на работу в компанию, где предпочитают зрелых сотрудников, — возраста она, конечно, прибавляет.
Ассирийская знать и древнеегипетские фараоны завивали бороды, умащали их благовониями, покрывали золотом и украшали драгоценными камнями. Сейчас бородачи оставляют в барбершопах тоже немалые деньги.
Ассирийская знать и древнеегипетские фараоны завивали бороды, умащали их благовониями, покрывали золотом и украшали драгоценными камнями. Сейчас бородачи оставляют в барбершопах тоже немалые деньги.