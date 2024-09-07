https://ria.ru/20240907/boi-1971312929.html
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы
Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:50
2024-09-07T18:50
2024-09-07T18:51
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971312574_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_56a95d64bcf55fd072a93044d223447d.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. "Местный источник сообщил Tolo News, что в субботу примерно в 16.00 (14.30 мск - ред.) произошли очередные столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном - ред.) в районе округа Зази-Майдан провинции Хост, и что бои все еще продолжаются", - сообщает телеканал. Как добавил источник, в ходе столкновений было задействовано тяжелое вооружение.
https://ria.ru/20240531/granitsy-1949596382.html
афганистан
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971312574_0:0:747:561_1920x0_80_0_0_764e9defb7562ff3efab35952952e497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город)
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы
Tolo News: между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы