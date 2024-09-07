https://ria.ru/20240907/boi-1971312929.html

СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы

СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы - РИА Новости, 07.09.2024

СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы

Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:50

2024-09-07T18:50

2024-09-07T18:51

в мире

афганистан

пакистан

кабул (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971312574_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_56a95d64bcf55fd072a93044d223447d.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. "Местный источник сообщил Tolo News, что в субботу примерно в 16.00 (14.30 мск - ред.) произошли очередные столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном - ред.) в районе округа Зази-Майдан провинции Хост, и что бои все еще продолжаются", - сообщает телеканал. Как добавил источник, в ходе столкновений было задействовано тяжелое вооружение.

https://ria.ru/20240531/granitsy-1949596382.html

афганистан

пакистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, пакистан, кабул (город)