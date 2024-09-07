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СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы - РИА Новости, 07.09.2024
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18:50 07.09.2024 (обновлено: 18:51 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/boi-1971312929.html
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы
Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:50
2024-09-07T18:51
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афганистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник. "Местный источник сообщил Tolo News, что в субботу примерно в 16.00 (14.30 мск - ред.) произошли очередные столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном - ред.) в районе округа Зази-Майдан провинции Хост, и что бои все еще продолжаются", - сообщает телеканал. Как добавил источник, в ходе столкновений было задействовано тяжелое вооружение.
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в мире, афганистан, пакистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город)
СМИ: между силами Афганистана и Пакистана начались бои вблизи границы

Tolo News: между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы

© Кадр видео из соцсетейМежду силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вооруженные столкновения между силами Афганистана и Пакистана вновь начались в районе границы двух стран, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.
"Местный источник сообщил Tolo News, что в субботу примерно в 16.00 (14.30 мск - ред.) произошли очередные столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном - ред.) в районе округа Зази-Майдан провинции Хост, и что бои все еще продолжаются", - сообщает телеканал.
Как добавил источник, в ходе столкновений было задействовано тяжелое вооружение.
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