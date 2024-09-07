https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971229986.html
В Калужской области нашли обломки беспилотника
В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
В Калужской области нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:01
2024-09-07T10:01
2024-09-07T10:07
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
козельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа. Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", - написал он.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
калужская область
козельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия, владислав шапша, козельский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша, Козельский район
В Калужской области нашли обломки беспилотника
Шапша: в Калужской области нашли обломки беспилотника самолетного типа