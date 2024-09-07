https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971229986.html

В Калужской области нашли обломки беспилотника

В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024

В Калужской области нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:01

2024-09-07T10:01

2024-09-07T10:07

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

владислав шапша

козельский район

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа. Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", - написал он.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

калужская область

козельский район

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калужская область, происшествия, владислав шапша, козельский район