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В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 07.09.2024 (обновлено: 10:07 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971229986.html
В Калужской области нашли обломки беспилотника
В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
В Калужской области нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:01
2024-09-07T10:07
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
козельский район
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа. Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", - написал он.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
калужская область
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калужская область, происшествия, владислав шапша, козельский район
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша, Козельский район
В Калужской области нашли обломки беспилотника

Шапша: в Калужской области нашли обломки беспилотника самолетного типа

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, на месте работает опергруппа, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа. Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествияВладислав ШапшаКозельский район
 
 
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