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На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор - РИА Новости, 07.09.2024
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор
Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:27
2024-09-07T13:27
2024-09-07T13:27
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ДЖАКАРТА, 7 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против иностранных туристов, не оплативших туристический сбор. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля. Его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или около 10 долларов. Новое правило действует уже продолжительное время, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. "Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем с ними поделать, если они не будут производить оплату. В будущем можно ввести санкции в размере не менее 10-кратного штрафа или недельное тюремное заключение. Тогда они обязательно заплатят", - приводит слова чиновника индонезийское агентство ANTARA. Помимо предлагаемых санкций, исполняющий обязанности губернатора Бали также призвал предоставить стимулы для лиц и организаций, которые помогают собирать сборы с иностранных туристов. "Это часть фильтра для проверки туристов, приезжающих на Бали, чтобы они действительно были туристами, у которых что-то есть в карманах", - подытожил Санг Маде. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.
https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html
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новости - туризм, бали
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор
И.о. губернатора Бали предложил штрафовать за неоплату туристического сбора
ДЖАКАРТА, 7 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против иностранных туристов, не оплативших туристический сбор.
Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля. Его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или около 10 долларов. Новое правило действует уже продолжительное время, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор.
"Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем с ними поделать, если они не будут производить оплату. В будущем можно ввести санкции в размере не менее 10-кратного штрафа или недельное тюремное заключение. Тогда они обязательно заплатят", - приводит слова чиновника индонезийское агентство ANTARA.
Помимо предлагаемых санкций, исполняющий обязанности губернатора Бали также призвал предоставить стимулы для лиц и организаций, которые помогают собирать сборы с иностранных туристов.
"Это часть фильтра для проверки туристов, приезжающих на Бали, чтобы они действительно были туристами, у которых что-то есть в карманах", - подытожил Санг Маде.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.