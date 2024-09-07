Рейтинг@Mail.ru
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/bali-1971258679.html
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор - РИА Новости, 07.09.2024
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор
Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:27
2024-09-07T13:27
новости - туризм
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968210375_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_39fabfb2a730ad90f6e942d5a7057243.jpg
ДЖАКАРТА, 7 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против иностранных туристов, не оплативших туристический сбор. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля. Его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или около 10 долларов. Новое правило действует уже продолжительное время, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. "Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем с ними поделать, если они не будут производить оплату. В будущем можно ввести санкции в размере не менее 10-кратного штрафа или недельное тюремное заключение. Тогда они обязательно заплатят", - приводит слова чиновника индонезийское агентство ANTARA. Помимо предлагаемых санкций, исполняющий обязанности губернатора Бали также призвал предоставить стимулы для лиц и организаций, которые помогают собирать сборы с иностранных туристов. "Это часть фильтра для проверки туристов, приезжающих на Бали, чтобы они действительно были туристами, у которых что-то есть в карманах", - подытожил Санг Маде. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.
https://ria.ru/20240322/arest-1934929993.html
https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955751582.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968210375_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f81ce25be8449054ef248d650f4e1f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали
Новости - Туризм, Бали
На Бали предложили штрафовать туристов, не оплативших туристический сбор

И.о. губернатора Бали предложил штрафовать за неоплату туристического сбора

© iStock.com / kitzcornerРисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© iStock.com / kitzcorner
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 7 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора индонезийского острова Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил применять санкции в виде штрафов и тюремного заключения против иностранных туристов, не оплативших туристический сбор.
Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля. Его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или около 10 долларов. Новое правило действует уже продолжительное время, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор.
Полиция Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На Бали задержали россиянку
22 марта, 14:14
"Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем с ними поделать, если они не будут производить оплату. В будущем можно ввести санкции в размере не менее 10-кратного штрафа или недельное тюремное заключение. Тогда они обязательно заплатят", - приводит слова чиновника индонезийское агентство ANTARA.
Помимо предлагаемых санкций, исполняющий обязанности губернатора Бали также призвал предоставить стимулы для лиц и организаций, которые помогают собирать сборы с иностранных туристов.
"Это часть фильтра для проверки туристов, приезжающих на Бали, чтобы они действительно были туристами, у которых что-то есть в карманах", - подытожил Санг Маде.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали.
Остров в Индонезии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов
27 июня, 07:09
 
Новости - ТуризмБали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала