https://ria.ru/20240907/aviaotrasl-1971212657.html

Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед

Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед - РИА Новости, 07.09.2024

Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед

Противники России хотели уничтожить авиаотрасль страны и остановить перелеты, но она не только осталась на плаву, но и уверенно движется вперед, заявил в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:29

2024-09-07T05:29

2024-09-07T05:29

экономика

россия

сша

канада

роман старовойт

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Противники России хотели уничтожить авиаотрасль страны и остановить перелеты, но она не только осталась на плаву, но и уверенно движется вперед, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Несмотря на то, что наши противники, враги Российской Федерации, планировали по сути уничтожить авиационную отрасль нашей страны и остановить авиаперелеты, мы не просто остались на плаву, а уверенно движемся вперед", - сказал он, добавив, что показатель пассажиропотока "неумолимо говорит об этом". По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7% в годовом выражении. Авиаотрасль РФ одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, сша, канада, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)