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Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед - РИА Новости, 07.09.2024
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05:29 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/aviaotrasl-1971212657.html
Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед
Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед - РИА Новости, 07.09.2024
Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед
Противники России хотели уничтожить авиаотрасль страны и остановить перелеты, но она не только осталась на плаву, но и уверенно движется вперед, заявил в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:29
2024-09-07T05:29
экономика
россия
сша
канада
роман старовойт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Противники России хотели уничтожить авиаотрасль страны и остановить перелеты, но она не только осталась на плаву, но и уверенно движется вперед, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт. "Несмотря на то, что наши противники, враги Российской Федерации, планировали по сути уничтожить авиационную отрасль нашей страны и остановить авиаперелеты, мы не просто остались на плаву, а уверенно движемся вперед", - сказал он, добавив, что показатель пассажиропотока "неумолимо говорит об этом". По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7% в годовом выражении. Авиаотрасль РФ одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, сша, канада, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, США, Канада, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Старовойт заявил, что авиаотрасль России уверенно движется вперед

Старовойт: враги хотели уничтожить авиаотрасль России, но она движется вперед

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Противники России хотели уничтожить авиаотрасль страны и остановить перелеты, но она не только осталась на плаву, но и уверенно движется вперед, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Минтранса Роман Старовойт.
"Несмотря на то, что наши противники, враги Российской Федерации, планировали по сути уничтожить авиационную отрасль нашей страны и остановить авиаперелеты, мы не просто остались на плаву, а уверенно движемся вперед", - сказал он, добавив, что показатель пассажиропотока "неумолимо говорит об этом".
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
4 сентября, 16:52
По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в январе-июле превысил 63 миллиона человек, увеличившись почти на 7% в годовом выражении.
Авиаотрасль РФ одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Четвертый день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Символика форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Работа форума

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии Муравьев-Амурский 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2024

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Демонстрация одежды на стенде.

Работа форума

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа форума. ВЭФ-2024

Работа форума

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Участники форума

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

Работа форума

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
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11 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

Работа форума

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

Работа форума

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль Хончи L1 (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники форума

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

На ВЭФ-2024 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На фото: Тигр - талисман Всемирных игр Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20

Стенд ВТБ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: посетители стенда Центра "ВОИН".

© Виталий Аньков
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5 из 20

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время сессии "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Демонстрация одежды на стенде.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

Стенд Татарстана на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Работа форума. ВЭФ-2024

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

В дни ВЭФ-2024 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Работа стенда Аэрофлота. ВЭФ-2024.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд МЧС РФ на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 20

В форуме принимают участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
Автомобиль "Хончи L1" (Hongqi L1) на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Виталий Аньков
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18 из 20

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
© Алексей Даничев
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ЭкономикаРоссияСШАКанадаРоман СтаровойтФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЕвросоюзДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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