https://ria.ru/20240907/aviabilety-1971217901.html
Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов - РИА Новости, 07.09.2024
Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
Минтранс РФ советует пассажирам заранее планировать поездки и покупать авиабилеты, это позволит неплохо сэкономить, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:21
2024-09-07T07:21
2024-09-07T07:22
экономика
россия
роман старовойт
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ советует пассажирам заранее планировать поездки и покупать авиабилеты, это позволит неплохо сэкономить, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт. В беседе с агентством он отметил, что тенденция роста цен на авиабилеты прослеживается не только в России, но и во всем мире. Причин для этого несколько: это и рост пассажиропотока, и рост цен на топливо и затрат авиакомпаний на содержание самолетов, и проблемы у крупнейших производителей. Так, цена авиаперелета по России в первом полугодии на фоне спроса выросла почти на 20%, составив в среднем 9150 рублей, привел министр данные ФАС. "Советуем всем нашим пассажирам заранее приобретать билеты. Потому что примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема, это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние, как правило, 20% билетов - выше", - сказал Старовойт. "Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене", - подчеркнул глава Минтранса. Он также напомнил о том, что в России действует субсидирование авиационных перевозок. В частности на эти цели правительством РФ направляется в этом году 16 миллиардов рублей только на дальневосточном направлении. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240907/tsena-1971212470.html
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экономика, россия, роман старовойт, общество
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Общество
Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
Старовойт посоветовал пассажирам заранее покупать авиабилеты, чтобы сэкономить
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ советует пассажирам заранее планировать поездки и покупать авиабилеты, это позволит неплохо сэкономить, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт.
В беседе с агентством он отметил, что тенденция роста цен на авиабилеты прослеживается не только в России, но и во всем мире. Причин для этого несколько: это и рост пассажиропотока, и рост цен на топливо и затрат авиакомпаний на содержание самолетов, и проблемы у крупнейших производителей. Так, цена авиаперелета по России в первом полугодии на фоне спроса выросла почти на 20%, составив в среднем 9150 рублей, привел министр данные ФАС
.
"Советуем всем нашим пассажирам заранее приобретать билеты. Потому что примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема, это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние, как правило, 20% билетов - выше", - сказал Старовойт.
"Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене", - подчеркнул глава Минтранса.
Он также напомнил о том, что в России действует субсидирование авиационных перевозок. В частности на эти цели правительством РФ направляется в этом году 16 миллиардов рублей только на дальневосточном направлении.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.