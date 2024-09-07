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В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин - РИА Новости, 07.09.2024
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20:26 07.09.2024 (обновлено: 20:42 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/avariya-1971323219.html
В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин
В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин - РИА Новости, 07.09.2024
В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин
Девушка, двигаясь на авто по улице Краснодара, не справилась с управлением и столкнулась с шестью припаркованными машинами, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:26
2024-09-07T20:42
происшествия
авто
краснодар
солнечный
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Девушка, двигаясь на авто по улице Краснодара, не справилась с управлением и столкнулась с шестью припаркованными машинами, сообщили в пресс-службе городского УМВД. ЧП произошло в ночь на субботу. "Девушка, управляя отечественным автомобилем, двигалась по улице им. Н. С. Котлярова, со стороны улицы Карякина в сторону улицы Солнечной, где не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами (четырьмя иномарками и двумя отечественными авто)", - говорится в Telegram-канале краснодарской полиции. Виновница ДТП получила два протокола об административных правонарушениях, первый - за отказ в прохождении медицинского освидетельствования, а второй за отсутствие страхового документа на автомобиль. По данным некоторых публикаций в соцсетях, девушка управляла автомобилем будучи пьяной.
https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html
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происшествия, авто, краснодар, солнечный
Происшествия, Авто, Краснодар, Солнечный
В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин

В Краснодаре девушка не справилась с авто и протаранила 6 машин на парковке

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП, где девушка не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами в Краснодаре
Место ДТП, где девушка не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП, где девушка не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами в Краснодаре
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Девушка, двигаясь на авто по улице Краснодара, не справилась с управлением и столкнулась с шестью припаркованными машинами, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
ЧП произошло в ночь на субботу.
"Девушка, управляя отечественным автомобилем, двигалась по улице им. Н. С. Котлярова, со стороны улицы Карякина в сторону улицы Солнечной, где не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами (четырьмя иномарками и двумя отечественными авто)", - говорится в Telegram-канале краснодарской полиции.
Виновница ДТП получила два протокола об административных правонарушениях, первый - за отказ в прохождении медицинского освидетельствования, а второй за отсутствие страхового документа на автомобиль.
По данным некоторых публикаций в соцсетях, девушка управляла автомобилем будучи пьяной.
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