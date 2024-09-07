В Краснодаре девушка не справилась с управлением и протаранила шесть машин
В Краснодаре девушка не справилась с авто и протаранила 6 машин на парковке
© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП, где девушка не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами в Краснодаре
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП, где девушка не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами в Краснодаре
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Девушка, двигаясь на авто по улице Краснодара, не справилась с управлением и столкнулась с шестью припаркованными машинами, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
ЧП произошло в ночь на субботу.
"Девушка, управляя отечественным автомобилем, двигалась по улице им. Н. С. Котлярова, со стороны улицы Карякина в сторону улицы Солнечной, где не справилась с управлением транспортным средством, допустив столкновение с шестью припаркованными машинами (четырьмя иномарками и двумя отечественными авто)", - говорится в Telegram-канале краснодарской полиции.
Виновница ДТП получила два протокола об административных правонарушениях, первый - за отказ в прохождении медицинского освидетельствования, а второй за отсутствие страхового документа на автомобиль.
По данным некоторых публикаций в соцсетях, девушка управляла автомобилем будучи пьяной.
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП
10 апреля, 10:42