https://ria.ru/20240907/avariya-1971317954.html

После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение

После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение - РИА Новости, 07.09.2024

После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение

Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:43

2024-09-07T19:43

2024-09-07T19:43

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на отрезке длиной 3,7 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД (в районе съезда №104) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва