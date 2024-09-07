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После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение - РИА Новости, 07.09.2024
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19:43 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/avariya-1971317954.html
После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение
После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение - РИА Новости, 07.09.2024
После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение
Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:43
2024-09-07T19:43
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на отрезке длиной 3,7 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД (в районе съезда №104) восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
После аварии на внутренней стороне МКАД восстановили движение

После аварии на внутренней стороне 104 километра МКАД восстановили движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на отрезке длиной 3,7 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение на внутренней стороне 104 километра МКАД (в районе съезда №104) восстановлено", - говорится в сообщении.
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