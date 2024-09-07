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На выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак - РИА Новости, 07.09.2024
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16:25 07.09.2024 (обновлено: 16:33 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ataki-1971296472.html
На выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак
На выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак - РИА Новости, 07.09.2024
На выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак
Около ста восьмидесяти хакерских атак отбито на выборах в Москве, попытки продолжаются, но система работает штатно - на ход голосования это не влияет, сообщил... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:25
2024-09-07T16:33
москва
политика
александр асафов
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Около ста восьмидесяти хакерских атак отбито на выборах в Москве, попытки продолжаются, но система работает штатно - на ход голосования это не влияет, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов."Около ста восьмидесяти атак, соответственно, отбито с двух с половиной тысяч подозрительных IP-адресов. Попытки продолжаются, как мы видим, это за весь период дистанционного электронного голосования. Думаю, что, конечно, будут еще, но мы видим, что система работает штатно, никак на ход голосования это не влияет, хотя, конечно, попытки предпринимаются", - отметил Асафов.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, политика, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Москва, Политика, Александр Асафов, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
На выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак

Общественный штаб: на выборах в Москве отразили около 180 хакерских атак

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Около ста восьмидесяти хакерских атак отбито на выборах в Москве, попытки продолжаются, но система работает штатно - на ход голосования это не влияет, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"Около ста восьмидесяти атак, соответственно, отбито с двух с половиной тысяч подозрительных IP-адресов. Попытки продолжаются, как мы видим, это за весь период дистанционного электронного голосования. Думаю, что, конечно, будут еще, но мы видим, что система работает штатно, никак на ход голосования это не влияет, хотя, конечно, попытки предпринимаются", - отметил Асафов.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.
В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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МоскваПолитикаАлександр АсафовМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
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