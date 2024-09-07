https://ria.ru/20240907/ataka-1971243062.html

Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 07.09.2024

Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:34

2024-09-07T11:34

2024-09-07T11:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Шебекинском городском округе в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Помимо этого, Гладков написал, что в селе Козьмодемьяновка в результате атаки беспилотника повреждено ограждение частного дома, а также осколками посечены три легковых автомобиля."В Белгородском районе на участке автодороги Никольское - Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено", - добавил он.Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков