Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 07.09.2024 (обновлено: 11:41 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ataka-1971243062.html
Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 07.09.2024
Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина
Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:34
2024-09-07T11:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Шебекинском городском округе в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Помимо этого, Гладков написал, что в селе Козьмодемьяновка в результате атаки беспилотника повреждено ограждение частного дома, а также осколками посечены три легковых автомобиля."В Белгородском районе на участке автодороги Никольское - Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено", - добавил он.Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Украинский дрон атаковал Белгородскую область, пострадал мужчина

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона на белгородский поселок Шамино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Шебекинском городском округе в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
Помимо этого, Гладков написал, что в селе Козьмодемьяновка в результате атаки беспилотника повреждено ограждение частного дома, а также осколками посечены три легковых автомобиля.
"В Белгородском районе на участке автодороги Никольское - Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено", - добавил он.
Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
Поселок Красногоровка - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным
21 июля, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала