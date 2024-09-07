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Токаев и Шольц проведут переговоры в Астане
Токаев и Шольц проведут переговоры в Астане - РИА Новости, 07.09.2024
Токаев и Шольц проведут переговоры в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Казахстане 16-17 сентября, сообщает в субботу... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:02
2024-09-07T11:02
2024-09-07T11:02
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АСТАНА, 7 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Казахстане 16-17 сентября, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера. "В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента республики. Сообщается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит с официальным визитом Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
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в мире, казахстан, германия, астана, касым-жомарт токаев, олаф шольц
В мире, Казахстан, Германия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц
Токаев и Шольц проведут переговоры в Астане
Токаев и Шольц проведут переговоры в Казахстане 16-17 сентября
АСТАНА, 7 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Казахстане 16-17 сентября, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента республики.
Сообщается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит с официальным визитом Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.