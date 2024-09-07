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СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ - РИА Новости, 07.09.2024
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14:25 07.09.2024 (обновлено: 19:37 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/armeniya-1971270733.html
СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ
СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ
Ереван не стал подписывать совместную декларацию стран Совета Европы о поддержке расследования МУС по вопросу "агрессии" России против Украины, передает... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:25
2024-09-07T19:37
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ереван не стал подписывать совместную декларацию стран Совета Европы о поддержке расследования МУС по вопросу "агрессии" России против Украины, передает Арменпресс со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства республики."Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала", — пишет издание.Подписали документ 42 государства. Среди них страны Прибалтики, Грузия и Молдавия.В СМИ, по сообщению Sputnik Армения, появлялась информация о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, а потом удалил подпись.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них: Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969697985.html
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в мире, россия, ереван, украина, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд, совет европы, sputnik армения
В мире, Россия, Ереван, Украина, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Совет Европы, Sputnik Армения
СМИ: Ереван не стал подписывать важный антироссийский документ

Арменпресс: Армения не присоединилась к антироссийской декларации Совета Европы

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ереван не стал подписывать совместную декларацию стран Совета Европы о поддержке расследования МУС по вопросу "агрессии" России против Украины, передает Арменпресс со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства республики.
"Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала", — пишет издание.
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Подписали документ 42 государства. Среди них страны Прибалтики, Грузия и Молдавия.
В СМИ, по сообщению Sputnik Армения, появлялась информация о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, а потом удалил подпись.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них: Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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В миреРоссияЕреванУкраинаМария Львова-БеловаДмитрий ПесковМеждународный уголовный судСовет ЕвропыSputnik Армения
 
 
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